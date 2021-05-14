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20:26 (мск), источник: Sport24

«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» проведут совместный предсезонный турнир

«Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» проведут совместный предсезонный турнир, сообщает Goal.com.

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Скорее всего, турнир пройдет в Соединенных Штатах Америки во время ежегодного турне английских клубов по данному региону. Дополнительно в текущее межсезонье «канониры» проведут сборы в Шотландии, где возможны также контрольные матчи.

Предварительно новый сезон АПЛ стартует 14 августа, а закончится — 22 мая 2022 года.

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