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22:19 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одержало четвертую победу подряд в футбольном чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одержало четвертую победу кряду в матчах футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня подопечные Леонида Кучука в матче 9-го тура обыграли на своей арене одного из аутсайдеров турнира «Сморгонь» со счетом 2:0. На протяжении всей игры динамовцы имели большое преимущество и забили по мячу в каждом тайме. На 9-й минуте отличился сенегальский форвард Аблай Мбенг, а на 66-й минуте встречи итог подвел Владислав Ложкин.

В первом сегодняшнем поединке мозырская «Славия» победила в Могилеве дебютанта высшей лиги речицкий «Спутник» с результатом 2:0. Оба мяча во втором тайме этой встречи забил ганский легионер мозырян Френсис Нар.

Лидер чемпионата солигорский «Шахтер», не потерявший еще ни одного очка, завтра сыграет в гостях у гродненского «Немана». Также в субботу «Торпедо-БелАЗ» встретится в Жодино с футболистами «Ислочи», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет «Рух».

Три заключительных матча этого тура состоятся 16 мая: «Слуцк» — «Минск», «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Динамо» (Брест) — «Гомель».

Положение команд: «Шахтер» — 24 очка, «Динамо» (Минск) — 20, БАТЭ — 17, «Гомель» — 15, «Рух» — 15, «Динамо» (Брест) — 14, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, «Минск» — 9, «Витебск» — 9, «Славия» — 8, «Неман» — 6, «Слуцк» — 6, «Энергетик-БГУ» — 6, «Сморгонь» — 4, «Спутник» — 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
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