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00:33 (мск), источник: Sport24

В «Боруссии» рассказали, где Холанд будет выступать в следующем сезоне

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватце заверил, что нападающий клуба Эрлинг Холанд не покинет команду этим летом.

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Источник: instagram.com/erling.haaland

«Я в который раз повторяю, что Холанд останется в “Боруссии”. Я четко дал понять “Реалу” и “Барселоне”, что мы не собираемся продавать форварда. В противном случае им придется очень прилично раскошелиться. Ранее нам не верили, что Санчо останется в команде. И так каждое трансферное окно. Сейчас я абсолютно спокоен по поводу будущего лидеров», — цитирует Ватцке Sport.es.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 20-летний норвежец провел 26 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 7 результативных передач.

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