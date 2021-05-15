В «Боруссии» рассказали, где Холанд будет выступать в следующем сезоне

«Я в который раз повторяю, что Холанд останется в “Боруссии”. Я четко дал понять “Реалу” и “Барселоне”, что мы не собираемся продавать форварда. В противном случае им придется очень прилично раскошелиться. Ранее нам не верили, что Санчо останется в команде. И так каждое трансферное окно. Сейчас я абсолютно спокоен по поводу будущего лидеров», — цитирует Ватцке Sport.es.