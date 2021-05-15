«Манчестер Сити» установил очередной рекорд в английском футболе
«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в 36-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.
«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в 36-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.
Это победа стала 12-й подряд, которую команда Гвардиолы добыла в выездных матчах. Тем самым, «горожане» побили собственный рекорд по этому показателю среди клубов четырех сильнейших дивизионов английского футбола, сообщает Sky Sports Statto в твиттере.
«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 83 очками, досрочно став чемпионом за три тура до конца