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00:40 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» установил очередной рекорд в английском футболе

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в 36-м туре АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

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Это победа стала 12-й подряд, которую команда Гвардиолы добыла в выездных матчах. Тем самым, «горожане» побили собственный рекорд по этому показателю среди клубов четырех сильнейших дивизионов английского футбола, сообщает Sky Sports Statto в твиттере.

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии с 83 очками, досрочно став чемпионом за три тура до конца Премьер-лиги.

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Ньюкасл Юнайтед
3:4
Первый тайм: 2:2
Манчестер Сити
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