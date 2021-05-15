«Барселону» по окончании сезона могут покинуть до 14 футболистов

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По данным источника, руководство сине-гранатовых рассматривает возможность того, что клуб покинут до 14 футболистов. Среди игроков, которые могут покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона, называют Нето, Самуэля Юмтити, Джуниора Фирпо, Миралема Пьянича, Матеуса Фернандеса, Мартина Брайтвайта, Филиппе Коутиньо и других.

«Барселона» рассчитывает, что такие шаги позволят значительно сэкономить на зарплате, а также, возможно, выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая перестройка состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.

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