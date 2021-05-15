«Барселону» по окончании сезона могут покинуть до 14 футболистов
Руководство «Барселоны» планирует провести серьёзное обновление состава, сообщает Mundo Deportivo.
Руководство «Барселоны» планирует провести серьёзное обновление состава, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, руководство
«Барселона» рассчитывает, что такие шаги позволят значительно сэкономить на зарплате, а также, возможно, выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая перестройка состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.
На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» команда отстает на 4 очка.