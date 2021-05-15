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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселону» по окончании сезона могут покинуть до 14 футболистов

Руководство «Барселоны» планирует провести серьёзное обновление состава, сообщает Mundo Deportivo.

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10
фотографий
10
фотографий

По данным источника, руководство сине-гранатовых рассматривает возможность того, что клуб покинут до 14 футболистов. Среди игроков, которые могут покинуть «Барселону» по окончании нынешнего сезона, называют Нето, Самуэля Юмтити, Джуниора Фирпо, Миралема Пьянича, Матеуса Фернандеса, Мартина Брайтвайта, Филиппе Коутиньо и других.

«Барселона» рассчитывает, что такие шаги позволят значительно сэкономить на зарплате, а также, возможно, выгодно продать одного из игроков. В клубе считают, что глубокая перестройка состава позволит им бороться за трофеи в следующем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего «Атлетико» команда отстает на 4 очка.

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