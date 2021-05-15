Экс-игрок КПЛ помог клубу казахстанского тренера подняться на второе место в европейском чемпионате
Команду он принял в начале года.
Команду он принял в начале года.
«Жальгирис» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина победил «Паневежис» в 14-м туре чемпионата Литвы по футболу и улучшил свое турнирное положение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 41-й минуте.
Победа позволила «Жальгирису» набрать 27 очков и выйти на второе место в таблице. «Паневежис» с отставанием на три балла расположился на четвертой строчке из десяти.
Напомним, что 55-летний Чебурин возглавил «Жальгирис» в начале этого года, до этого с 2016 по 2019 год тренировал «Судуву» из Мариямполе. Этот клуб он трижды подряд приводил к чемпионскому званию. Также с ним завоевывал Кубок и Суперкубок Литвы, а также дважды доходил до стадии
33-летний Куклис защищал цвета «Жетысу» в период 2018—2019 годов, в 55 матчах забил семь мячей и отдал шесть ассистов.