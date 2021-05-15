В Европе заговорили о поражении «Кайрата» от «Акжайыка» и преемнике Шпилевского

«В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги уральский “Акжайык” под руководством украинского тренера Владимира Мазяра нанес чемпиону алматинскому “Кайрату” второе поражение в сезоне — 1:0. В начале второго тайма единственный мяч забил белорус Павел Назаренко. Алматинцы большими силами атаковали, пытаясь отыграться, но уральцы удачно оборонялись, сохранив минимальное преимущество до финального свистка. У “Акжайыка” стало 18 очков и он поднялся на третье место в турнирной таблице, а “Кайрат” с 17 баллами находится ниже. В Казахстане стали говорить о возможной замене белорусского тренера “Кайрата” Алексея Шпилевского. В числе прочих обращает на себя внимание болельщиков алматинского клуба украинский специалист Сергей Ребров, который в последние сезоны с “Ференцварошем” стал не только топом в Венгрии, но и заявил о себе в Европе», — говорится в тексте.