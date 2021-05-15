Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Балтика
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
13:00
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первый дивизион
13:00
Торпедо М
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Чертаново
Футбол. Зарубежный
14:30
Бернли
Лидс
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Томь
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Торино
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
10:10 (мск), источник: Vesti.kz

В Европе заговорили о поражении «Кайрата» от «Акжайыка» и преемнике Шпилевского

Уральцы вышли на третье место.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Украинский сайт Terrikon.com не прошел мимо второго поражения «Кайрата» в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, отметив также восхождение «Акжайыка» на третье место, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

«В матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги уральский “Акжайык” под руководством украинского тренера Владимира Мазяра нанес чемпиону алматинскому “Кайрату” второе поражение в сезоне — 1:0. В начале второго тайма единственный мяч забил белорус Павел Назаренко. Алматинцы большими силами атаковали, пытаясь отыграться, но уральцы удачно оборонялись, сохранив минимальное преимущество до финального свистка. У “Акжайыка” стало 18 очков и он поднялся на третье место в турнирной таблице, а “Кайрат” с 17 баллами находится ниже. В Казахстане стали говорить о возможной замене белорусского тренера “Кайрата” Алексея Шпилевского. В числе прочих обращает на себя внимание болельщиков алматинского клуба украинский специалист Сергей Ребров, который в последние сезоны с “Ференцварошем” стал не только топом в Венгрии, но и заявил о себе в Европе», — говорится в тексте.

В следующем туре, 18 мая, «Кайрат» дома примет «Актобе», а «Акжайык» в этот день в гостях сыграет с «Тураном».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
Экс-тренер сборной России по футболу переболел коронавирусом
Чимаев удалил посты в соцсети о Хабибе и его брате
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
Тренер «Фиорентины»: Кокорину нужно время на восстановление
UFC впервые за 8 лет увеличит бойцам бонусы за выступления
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь