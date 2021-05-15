Вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Штутгарт»

Кариус в сезоне-2020/21 провел пять матчей. Договор аренды рассчитан до окончания текущего сезона, его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.

Как сообщает источник, основной голкипер «Штутгарта» швейцарец Грегор Кобель намерен покинуть клуб после завершения сезона, в связи с этим коллектив из Баден-Вюртемберга (федеральная земля Германии) рассматривает кандидатуру Кариуса как основного вратаря. Кариус — уроженец данного региона, столицей которого является Штутгарт, он уже находился в системе одноименного клуба с 2005 по 2009 год. «Штутгарт» находится на 10-м месте в чемпионате Германии, набрав 42 очка после 32 туров.