Вратарь «Ливерпуля» Кариус может перейти в «Штутгарт»
ТАСС, 15 мая. Голкипер английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за германский «Унион», может стать игроком «Штутгарта». Об этом сообщает газета Berliner Kurier.
ТАСС, 15 мая. Голкипер английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за германский «Унион», может стать игроком «Штутгарта». Об этом сообщает газета Berliner Kurier.
Кариус в сезоне-2020/21 провел пять матчей. Договор аренды рассчитан до окончания текущего сезона, его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.
Как сообщает источник, основной голкипер «Штутгарта» швейцарец Грегор Кобель намерен покинуть клуб после завершения сезона, в связи с этим коллектив из
Кариусу 27 лет, в составе «Ливерпуля» он провел 49 матчей и сыграл в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Также он выступал за турецкий «Бешикташ» и германский «Майнц».