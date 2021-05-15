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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения в Бразилии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш обвинил футболиста французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара в том, что он планировал вооруженное нападение на него, сообщает lobianco.ig.com.br.

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Как отмечает издание, Магальяэш подал иск в суд Сан-Паулу. Он выдвинул обвинения после серии своих репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях Неймара. Магальяэш также обвинил адвоката Неймара Дави де Пайву Косту Тангерину в смертельных угрозах.

Истец утверждает, что вынужден скрываться из страха «перед угрозой смерти», исходящей от Неймара и его адвоката, и заявляет, что «его уже ограбили по их приказу». Магальяйнш отмечает, что опасается за свою жизнь и меняет адрес, поскольку боится, что угроза станет реальностью.

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Магальяэш хочет добиться выплаты компенсации в размере миллиона реалов (более 155 тысяч евро).

В материале также говорится, что Неймар в разговоре с друзьями оскорбил бывшего бойфренда своей матери.

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