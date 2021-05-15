СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения в Бразилии

Как отмечает издание, Магальяэш подал иск в суд Сан-Паулу. Он выдвинул обвинения после серии своих репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях Неймара. Магальяэш также обвинил адвоката Неймара Дави де Пайву Косту Тангерину в смертельных угрозах.
Истец утверждает, что вынужден скрываться из страха «перед угрозой смерти», исходящей от Неймара и его адвоката, и заявляет, что «его уже ограбили по их приказу». Магальяйнш отмечает, что опасается за свою жизнь и меняет адрес, поскольку боится, что угроза станет реальностью.
Магальяэш хочет добиться выплаты компенсации в размере миллиона реалов (более 155 тысяч евро).
В материале также говорится, что Неймар в разговоре с друзьями оскорбил бывшего бойфренда своей матери.