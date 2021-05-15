Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Лидс
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-2
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Томь
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Торино
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Первый дивизион
13:00
Балтика
Крылья Советов
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Оренбург
Динамо Бр
32
Футбол. Первый дивизион
13:00
СКА-Хабаровск
Алания
12
Футбол. Первый дивизион
13:00
Торпедо М
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
12:28 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Рауль рассматривается в качестве замены Зидану в «Реале»

ТАСС, 15 мая. Испанский специалист Рауль может заменить француза Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает газета Marca.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Ранее телеканал Tele Madrid сообщил, что Зидан покинет пост по окончании сезона независимо от результатов выступлений команды в чемпионате Испании. По информации источника, Рауля в клубе считают преемником Зидана.

Рауль с 2018 по 2019 год был тренером юношеской команды «Реала», с 2019 года он возглавляет резервную команду «Реала» — «Реал Кастилья». Под его руководством клуб вышел в плей-офф за право участвовать во втором дивизионе чемпионата Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зидан был назначен тренером «Реала» в 2019 году, ранее он уже тренировал мадридский клуб — с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей.

Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
СМИ: Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения
Ради приобретения Холанда «Барселона» готова пожертвовать Месси
В «Зените» рассказали о состоянии Дзюбы
«Ахмат» притормозит «Спартак»: топовые коэффициенты на РПЛ
СМИ: Лондонский «Арсенал» не намерен увольнять главного тренера
«Барселона» рассматривает возможность расставания с 14 игроками
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь