Спортивному директору клуба КПЛ запретили посещать матчи. Известна причина

Спортивному директору ФК «Тараз» Нуртасу Кургулину до конца сезона запрещен вход на все официальные игры и соревнования под эгидой КФФ и ПФЛК. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет по итогам матча десятого тура КПЛ с «Астаной» (0:1).

«За систематические, повторные нарушения, выразившиеся в нецензурных выражениях в адрес официальных лиц матча, неоднократные конфликты с игроками команд соперников, в соответствии со статьями 53, 16 Дисциплинарного регламента, на спортивного директора команды “Тараз” Кургулина Н. наложить санкцию в виде запрета на вход на стадион, где проводятся все официальные матчи и соревнования под эгидой КФФ и ПФЛК до 31 декабря 2021 года. Срок начала санкции с 12 мая 2021 года», — говорится в сообщении.