Спортивному директору клуба КПЛ запретили посещать матчи. Известна причина
Также наказан игрок «Актобе».
Также наказан игрок «Актобе».
Спортивному директору ФК «Тараз» Нуртасу Кургулину до конца сезона запрещен вход на все официальные игры и соревнования под эгидой КФФ и ПФЛК. Такое решение принял
«За систематические, повторные нарушения, выразившиеся в нецензурных выражениях в адрес официальных лиц матча, неоднократные конфликты с игроками команд соперников, в соответствии со статьями 53, 16 Дисциплинарного регламента, на спортивного директора команды “Тараз” Кургулина Н. наложить санкцию в виде запрета на вход на стадион, где проводятся все официальные матчи и соревнования под эгидой КФФ и ПФЛК до 31 декабря 2021 года. Срок начала санкции с 12 мая 2021 года», — говорится в сообщении.
«Жетысу» — «Актобе»
За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрок команды «Актобе» Армен Манучарян дисквалифицирован на один матч. Срок дисквалификации считать с 10 мая 2021 года.