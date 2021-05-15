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13:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Артета сохранит пост главного тренера лондонского «Арсенала»

ТАСС, 15 мая. Лондонский футбольный клуб «Арсенал» не намерен увольнять главного тренера команды Микеля Артету. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

По информации источника, руководство клуба обсуждает с испанским специалистом стратегию на трансферное окно.

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Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года, до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Он является воспитанником «Барселоны», на взрослом уровне играл за французский ПСЖ, шотландский «Рейнджерс», испанский «Реал Сосьедад» и английский «Эвертон».

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«Арсенал» после 36 туров занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 55 очков. В следующем матче подопечные Артеты 19 мая в гостях сыграют с «Кристал Пэлас».

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