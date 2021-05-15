СМИ: Артета сохранит пост главного тренера лондонского «Арсенала»

Артета возглавляет лондонский клуб с декабря 2019 года, до этого он работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год, стал двукратным победителем Кубка Англии (2014, 2015) и Суперкубка Англии (2014, 2015). Он является воспитанником «Барселоны», на взрослом уровне играл за французский ПСЖ, шотландский «Рейнджерс», испанский «Реал Сосьедад» и английский «Эвертон».