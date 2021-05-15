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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» всухую обыграл «Каспий» и догнал «Кайрат»

Петропавловцы одержали пятую победу в сезоне.

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Петропавловский «Кызыл-Жар» одержал победу над актауским «Каспием» в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Петропавловске, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Алвес Данило Алмейда (21-я минута) и Тимур Мульдинов (53-я).

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Благодаря этой победе, ставшей пятой в сезоне, «Кызыл-Жар» набрал 17 очков и догнал идущий четвертым «Кайрат». «Каспий» (13) идет девятым.

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