«Ордабасы» забил в меньшинстве и отобрал очки у «Тобола»
Прервалась победная серия костанайцев.
Прервалась победная серия костанайцев.
Костанайский «Тобол» сыграл вничью шымкентским «Ордабасы» в матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1. Первыми счет в матче открыли гости — на 67-й минуте полузащитник Самат Жарынбетов вывел «Тобол» вперед.
На 79-й минуте «Ордабасы» остался в меньшинстве — красную карточку получил защитник Александр Клещенко. Однако это не смутило шымкентцев. За три минуты до завершения основного времени Еркебулан Тунгышбаев сравнял счет и спас команду от поражения.
После этой игры «Тобол» с 22 очками остался на втором месте, отставая от лидирующей «Астаны» на семь очков. «Ордабасы» (15) идет седьмым.
«Тобол», одержавший третью победу подряд, набрал 24 очка и приблизился к «Астане» (29). «Ордабасы» (14) идет седьмым.