«Вините меня, но не позволю оскорблять моих футболистов». Шпилевский сделал заявление после поражения «Кайрата»

В каждом из своих последних матчей мы были ближе к победе, чем наши соперники, но такова жизнь и не только в футболе. Нужно забивать голы, но у нас это не выходит.

Как бы я не был зол на команду, но я их дирижер и управляю этим оркестром. Вините меня, но я не позволю обвинять и оскорблять моих футболистов, которые последние 2,5 года беспрекословно следовали и продолжают следовать нашим требованиям. Мы, и я в первую очередь, не сдадимся и будем бороться до самого конца!



Напомним, «Акжайык» набрал 18 очков и поднялся на третье место, сместив на четвертое «Кайрат».

Шпилевский проводит свой третий сезон в алматинском клубе. В прошлом сезоне «Кайрат» под его руководством взял первое за 16 лет чемпионство.