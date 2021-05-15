«Вините меня, но не позволю оскорблять моих футболистов». Шпилевский сделал заявление после поражения «Кайрата»
Алматинцы выбыли из призовой тройки.
Алматинцы выбыли из призовой тройки.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от уральского «Акжайыка» (0:1) в матче 11-го тура КПЛ, сообщает официальный сайт алматинского клуба.
— Никому не пожелаю того, что сейчас происходит с нашей командой. Мне как главному тренеру необходимо сделать правильные выводы и справиться с этой ситуацией.
В каждом из своих последних матчей мы были ближе к победе, чем наши соперники, но такова жизнь и не только в футболе. Нужно забивать голы, но у нас это не выходит.
Как бы я не был зол на команду, но я их дирижер и управляю этим оркестром. Вините меня, но я не позволю обвинять и оскорблять моих футболистов, которые последние 2,5 года беспрекословно следовали и продолжают следовать нашим требованиям. Мы, и я в первую очередь, не сдадимся и будем бороться до самого конца!
Напомним, «Акжайык» набрал 18 очков и поднялся на третье место, сместив на четвертое «Кайрат».
Шпилевский проводит свой третий сезон в алматинском клубе. В прошлом сезоне «Кайрат» под его руководством взял первое за 16 лет чемпионство.