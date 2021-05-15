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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Вините меня, но не позволю оскорблять моих футболистов». Шпилевский сделал заявление после поражения «Кайрата»

Алматинцы выбыли из призовой тройки.

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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от уральского «Акжайыка» (0:1) в матче 11-го тура КПЛ, сообщает официальный сайт алматинского клуба.

— Никому не пожелаю того, что сейчас происходит с нашей командой. Мне как главному тренеру необходимо сделать правильные выводы и справиться с этой ситуацией.

Команда
Кайрат

В каждом из своих последних матчей мы были ближе к победе, чем наши соперники, но такова жизнь и не только в футболе. Нужно забивать голы, но у нас это не выходит.

Как бы я не был зол на команду, но я их дирижер и управляю этим оркестром. Вините меня, но я не позволю обвинять и оскорблять моих футболистов, которые последние 2,5 года беспрекословно следовали и продолжают следовать нашим требованиям. Мы, и я в первую очередь, не сдадимся и будем бороться до самого конца!

Напомним, «Акжайык» набрал 18 очков и поднялся на третье место, сместив на четвертое «Кайрат».
Шпилевский проводит свой третий сезон в алматинском клубе. В прошлом сезоне «Кайрат» под его руководством взял первое за 16 лет чемпионство.

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