«Шахтер» одержал волевую победу над «Неманом» в чемпионате Беларуси

Сегодня в Гродно действующие чемпионы страны встретили упорнейшее сопротивление со стороны хозяев поля, которые неудачно начали сезон. Подопечные Игоря Ковалевича сразу пошли в атаку и уже на 14-й минуте игры Седрик Куадьо вывел «Неман» вперед. Через 20 минут положение лидера первенства могло стать еще хуже, но грузинский легионер гродненского клуба Георгий Кантария не смог реализовать пенальти. Только после этого эпизода гости заиграли активнее и на 37-й минуте Эзе Океухи сравнял результат. Сразу после перерыва хозяева вновь захватили инициативу, но забить второй мяч в ворота Александра Гутора не смогли. Увлекшись атаками, гродненцы на 53-й минуте прозевали острый контрвыпад, но лучший бомбардир белорусского первенства Дембо Дарбо не смог переиграть молодого голкипера Артура Малиевского. Зато через 5 минут это удалось сделать Юрию Кендышу, который с пенальти принес «Шахтеру» девятую викторию подряд в этом первенстве — 2:1.