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16:59 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» одержал волевую победу над «Неманом» в чемпионате Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» одержал волевую победу над гродненским «Неманом» в матче 9-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Гродно действующие чемпионы страны встретили упорнейшее сопротивление со стороны хозяев поля, которые неудачно начали сезон. Подопечные Игоря Ковалевича сразу пошли в атаку и уже на 14-й минуте игры Седрик Куадьо вывел «Неман» вперед. Через 20 минут положение лидера первенства могло стать еще хуже, но грузинский легионер гродненского клуба Георгий Кантария не смог реализовать пенальти. Только после этого эпизода гости заиграли активнее и на 37-й минуте Эзе Океухи сравнял результат. Сразу после перерыва хозяева вновь захватили инициативу, но забить второй мяч в ворота Александра Гутора не смогли. Увлекшись атаками, гродненцы на 53-й минуте прозевали острый контрвыпад, но лучший бомбардир белорусского первенства Дембо Дарбо не смог переиграть молодого голкипера Артура Малиевского. Зато через 5 минут это удалось сделать Юрию Кендышу, который с пенальти принес «Шахтеру» девятую викторию подряд в этом первенстве — 2:1.

Команда
Шахтер С

Позже «Витебск» у себя дома сыграет со столичным «Энергетиком-БГУ», в Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» встретятся с «Ислочью», а БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет «Рух».

Первые поединки 9-го тура прошли вчера. Мозырская «Славия» победила в Могилеве дебютанта высшей лиги речицкого «Спутника» с результатом 2:0. Оба мяча во втором тайме этой встречи забил ганский легионер мозырян Френсис Нар. Минское «Динамо» одержало четвертую викторию подряд, обыграв на своей арене одного из аутсайдеров турнира «Сморгонь» со счетом 2:0. В начале игры отличился сенегальский форвард Аблай Мбенг, в середине второй половины встречи Владислав Ложкин установил окончательный результат.

Два заключительных матча этого тура состоятся в воскресенье, 16 мая: «Слуцк» — «Минск», «Динамо» (Брест) — «Гомель».

Положение команд: «Шахтер» — 27 очков (9 матчей), «Динамо» (Минск) — 20 (9), БАТЭ — 17 (8), «Гомель» — 15 (8), «Рух» — 15 (8), «Динамо» (Брест) — 14 (8), «Ислочь» — 12 (8), «Торпедо-БелАЗ» — 11 (8), «Минск» — 9 (8), «Витебск» — 9 (8), «Славия» — 8 (9), «Неман» — 6 (9), «Слуцк» — 6 (8), «Энергетик-БГУ» — 6 (8), «Сморгонь» — 4 (9), «Спутник» — 3 (9).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.

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