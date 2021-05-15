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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лидс» разгромил «Бернли» в матче АПЛ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Футболисты «Лидс Юнайтед» разгромили на выезде «Бернли» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2021

Встреча, прошедшая в субботу в Бернли на «Терф Мур», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Родриго (77-я и 79-я минуты), также отличились Матеуш Клих (44) и Джек Харрисон (60).

«Лидс» набрал 53 очка, идет на 10-м месте в таблице премьер-лиги и имеет шансы на попадание в еврокубки. Команда Марсело Бьелсы отстает на три очка от лондонского «Тоттенхэм Хотспур», идущего на седьмой строчке, дающей право выступить в Лиге конференций. «Бернли» (39 очков) занимает 15-ю позицию.

Бернли
0:4
Первый тайм: 0:1
Лидс
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