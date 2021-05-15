«Лидс» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Футболисты «Лидс Юнайтед» разгромили на выезде «Бернли» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Футболисты «Лидс Юнайтед» разгромили на выезде «Бернли» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в субботу в Бернли на «Терф Мур», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Родриго (77-я и 79-я минуты), также отличились Матеуш Клих (44) и Джек Харрисон (60).
«Лидс» набрал 53 очка, идет на 10-м месте в таблице