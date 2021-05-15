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20:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шомуродов чуть не украл у «Аталанты» Лигу чемпионов. У Миранчука — рекорд по игровому времени и голевой пас

А главный герой — все равно Малиновский.

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Источник: AFP 2021

Главный для «Аталанты» итог матча с «Дженоа» — клуб из Бергамо третий год подряд отобрался в Лигу чемпионов. После победы в Генуе команда Джан Пьеро Гасперини набрала 78 очков и уже точно не выпадет из топ-4. Догнать «Аталанту» может «Ювентус», но туринцы в любом случае будут ниже в таблице по дополнительным показателям. В случае равенства очков первый критерий, который берется в расчет, — это личные матчи. А тут преимущество у бергамасков — 1:1 и 1:0.

Хотя еще в середине сезона такой результат не казался очевидным. Казалось, что конфликт Гасперини и Папу Гомеса, закончившийся отъездом аргентинского плеймейкера в «Севилью», стал для «Аталанты» серьезным потрясением. На стыке января и февраля в пяти матчах была только одна победа, при этом очки терялись в играх с «Дженоа», «Удинезе», «Торино».

А затем все нормализовалось и «Аталанта» снова превратилась в конвейер по набору очков и забиванию голов. В 16 последних турах — 13 побед, две ничьи и поражение, да и то в гостях от взявшего скудетто «Интера». Беспроигрышная серия достигла уже 11 матчей.

Кстати, нынешние 78 очков — это повторение результата прошлого сезона. В последнем туре в матче с «Миланом» есть шанс установить рекорд. Есть и еще один стимул — занять наивысшее в истории клуба второе место в серии А. Максимум, чего добивалась «Аталанта» ранее, дважды становилась третьей в позапрошлом и прошлом чемпионатах.

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Что же касается матча с «Дженоа», то какие-то трудности у бергамасков были только в первые две минуты игры, когда хозяева могли забить дважды. Но сначала потащил вратарь «Аталанты» Голлини, а через несколько секунд полузащитник «грифонов» Мазьелло оправдал свою фамилию, не попав в пустой угол. Дальше — тотальный контроль игры, когда «Дженоа» с трудом переходил на чужую половину поля.

Трижды забив к перерыву, «Аталанта» позволила себе откровенно сбросить обороты. Что понятно — в среду, 19 мая, у команды финал Кубка Италии с «Ювентусом». Гасперини постепенно снимал с игры лидеров — Сапату, Гозенса, Фройлера, Малиновского, а на поле выходили совсем уж глухие резервисты вроде Ламмерса.

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Такая расслабленность едва не стоила «Аталанте» победы. А главным драйвером чуть было не состоявшегося камбэка «Дженоа» стал Шомуродов. Узбекский форвард вышел на замену после первого тайма, тут же забил, обокрав Джимсити, а в концовке оформил дубль после паса Пандева.

Хотя главным героем матча среди игроков из бывшего СССР стал все же Малиновский. Украинец, забив сам и ассистировав Сапате, довел свою результативную серию до десяти матчей. На этом отрезке у Малиновского шесть голов и девять передач. А общее число голевых пасов достигло двенадцати — и сейчас полузащитник является лучшим ассистентом серии А.

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Что касается Миранчука, то он в четвертый раз в этом чемпионате вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут — так много в одном матче россиянин за «Аталанту» еще не играл. Предыдущее появление в основе было 21 марта во встрече с «Вероной» — там Миранчук отыграл 64 минуты.

Из того, что попадет в статистику, — голевой пас на Пашалича. Второй для Алексея в серии А. Плюс участие в первой голевой атаке «Аталанты». Миранчук сделал пас на Сапату, после чего колумбиец обыгрался с Малиновским и забил. Из других позитивных моментов: когда счет стал 3:4, россиянин пару раз очень грамотно придержал мяч и заработал два важных штрафных на чужой половине поля.

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Да и в целом впечатление от его игры осталось позитивное. Миранчук не выпадал из комбинационной игры, особенно в первом тайме, активно отрабатывал при потере мяча. А во втором тайме после ухода с поля Сапаты порядка 20 минут отыграл на позиции «ложной девятки». С появлением на поле центрфорварда Ламмерса вернулся на место одного из двух атакующих полузащитников.

Впрочем, то, как «Аталанта» провела второй тайм, точно не порадует Гасперини. И с «Ювентусом» в финале Кубка Италии будут играть Сапата, Муриэль, Малиновский — то есть те, кто дает результат этой весной.

Дженоа
3:4
Первый тайм: 0:3
Аталанта
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