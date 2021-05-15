«Лестер» победил «Челси» и впервые в истории завоевал Кубок Англии по футболу

«Лестер» впервые вышел в финал Кубка Англии с 1969 года, ранее клуб трижды добивался этого результата и каждый раз проигрывал. «Челси» второй год подряд играл в финальном матче турнира. Восемь раз клуб из Лондона становился обладателем Кубка Англии, в последний раз — в 2018 году.