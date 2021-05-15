«Лестер» победил «Челси» и впервые в истории завоевал Кубок Англии по футболу

Гол на 63-й минуте встречи забил бельгийский полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс. На 89-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол защитника «Челси» Маркоса Алонсо, зафиксировав положение вне игры.
«Лестер» впервые вышел в финал Кубка Англии с 1969 года, ранее клуб трижды добивался этого результата и каждый раз проигрывал. «Челси» второй год подряд играл в финальном матче турнира. Восемь раз клуб из Лондона становился обладателем Кубка Англии, в последний раз — в 2018 году.
Кубок Англии существует с 1871 года и является старейшим футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит лондонскому «Арсеналу» (14).