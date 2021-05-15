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22:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Ювентус» вырвал победу у «Интера» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу туринского клуба.

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Источник: Reuters

На 24-й минуте счет открыл Криштиану Роналду, португалец сначала неудачно пробил с пенальти, однако был первым на добивании. На 35-й минуте, также с пенальти, счет сравнял Ромелу Лукаку. Хуан Куадрадо вывел «Юве» вперед в добавленное к первому тайму время.

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На 55-й минуте Родриго Бентанкур был удален за вторую желтую карточку, и на 83-й минуте «Интер» сделал счет 2:2. Джорджо Кьеллини оформил автогол. На 89-й минуте Куадрадо оформил дубль и принес «Ювентусу» победу.

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Победа позволила «Ювентусу» вернуться в зону Лиги чемпионов. У команды Андреа Пирло 75 очков, но у «Наполи», идущего на пятом месте, на два очка меньше и игра в запасе. Неаполитанский клуб 16 мая сыграет в гостях с «Фиорентиной».

«Интер» уже досрочно стал чемпионом.

Ювентус
3:2
Первый тайм: 2:1
Интер
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