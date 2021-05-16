БАТЭ победил «Рух» в матче футбольного чемпионата Беларуси
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ, дважды уступая по ходу встречи, переиграли брестский «Рух» в домашнем поединке 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ, дважды уступая по ходу встречи, переиграли брестский «Рух» в домашнем поединке 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Впервые в этом сезоне подопечные Виталия Жуковского играли на поле «Борисов-Арены» и сразу пошли вперед большими силами. Они много атаковали, но успеха не добились. Брестчане умело оборонялиси и проводили острые контрвылазки, одна из которых завершилась точным ударом Евгения Шевченко на 19-й минуте игры. Через 6 минут Павел Нехайчик восстановил паритет, но тут же Денис Гречихо эффектным дальним ударом вновь вывел гостей вперед. Во втором тайме игра шла по тому же сценарию — хозяева атаковали, гости защищались. На 72-й минуте встречи настойчивость борисовчан была вознаграждена и их капитан Станислав Драгун сравнял счет. На этом хозяева не остановились и через 10 минут вышедший на замену Виллюм Виллюмссон забил победный гол — 3:2.
Также в субботу лидеры первенства футболисты солигорского «Шахтера» одержали свою девятую викторию кряду, одолев в Гродно местный «Неман» — 2:1. Футболисты «Витебска» переиграли у себя дома столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 3:2. Жодинские торпедовцы на своей арене сыграли вничью с «Ислочью» — 3:3.
Сегодня состоятся два заключительных поединка этого тура. Футболисты «Слуцка» сыграют на своем поле с «Минском», а в Бресте местное «Динамо» примет гостей из «Гомеля».
Результаты остальных игр 9-го тура: «Динамо» (Минск) — «Сморгонь» — 2:0, «Спутник» (Речица) — «Славия» (Мозырь) — 0:2.
Положение команд: «Шахтер» — 27 очков (9 матчей), «Динамо» (Минск) — 20 (9), БАТЭ — 20 (9), «Гомель» — 15 (8), «Рух» — 15 (9), «Динамо» (Брест) — 14 (8), «Ислочь» — 13 (9), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (9), «Витебск» — 12 (9), «Минск» — 9 (8), «Славия» — 8 (9), «Неман» — 6 (9), «Слуцк» — 6 (8), «Энергетик-БГУ» — 6 (9), «Сморгонь» — 4 (9), «Спутник» — 3 (9).
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.