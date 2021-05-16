БАТЭ победил «Рух» в матче футбольного чемпионата Беларуси

Впервые в этом сезоне подопечные Виталия Жуковского играли на поле «Борисов-Арены» и сразу пошли вперед большими силами. Они много атаковали, но успеха не добились. Брестчане умело оборонялиси и проводили острые контрвылазки, одна из которых завершилась точным ударом Евгения Шевченко на 19-й минуте игры. Через 6 минут Павел Нехайчик восстановил паритет, но тут же Денис Гречихо эффектным дальним ударом вновь вывел гостей вперед. Во втором тайме игра шла по тому же сценарию — хозяева атаковали, гости защищались. На 72-й минуте встречи настойчивость борисовчан была вознаграждена и их капитан Станислав Драгун сравнял счет. На этом хозяева не остановились и через 10 минут вышедший на замену Виллюм Виллюмссон забил победный гол — 3:2.