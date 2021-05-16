Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто
Кротоне
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Сампдория
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Уфа
Арсенал Т
21
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Уэска
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Спартак
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
ЦСКА
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Зенит
15
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Ротор
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Наполи
02
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Реймс
Все события
Фоторепортажи
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
30Расширенная заявка сборной России на Евро-2020
13:12 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ победил «Рух» в матче футбольного чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ, дважды уступая по ходу встречи, переиграли брестский «Рух» в домашнем поединке 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Instagram

Впервые в этом сезоне подопечные Виталия Жуковского играли на поле «Борисов-Арены» и сразу пошли вперед большими силами. Они много атаковали, но успеха не добились. Брестчане умело оборонялиси и проводили острые контрвылазки, одна из которых завершилась точным ударом Евгения Шевченко на 19-й минуте игры. Через 6 минут Павел Нехайчик восстановил паритет, но тут же Денис Гречихо эффектным дальним ударом вновь вывел гостей вперед. Во втором тайме игра шла по тому же сценарию — хозяева атаковали, гости защищались. На 72-й минуте встречи настойчивость борисовчан была вознаграждена и их капитан Станислав Драгун сравнял счет. На этом хозяева не остановились и через 10 минут вышедший на замену Виллюм Виллюмссон забил победный гол — 3:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в субботу лидеры первенства футболисты солигорского «Шахтера» одержали свою девятую викторию кряду, одолев в Гродно местный «Неман» — 2:1. Футболисты «Витебска» переиграли у себя дома столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 3:2. Жодинские торпедовцы на своей арене сыграли вничью с «Ислочью» — 3:3.

Сегодня состоятся два заключительных поединка этого тура. Футболисты «Слуцка» сыграют на своем поле с «Минском», а в Бресте местное «Динамо» примет гостей из «Гомеля».

Результаты остальных игр 9-го тура: «Динамо» (Минск) — «Сморгонь» — 2:0, «Спутник» (Речица) — «Славия» (Мозырь) — 0:2.

Положение команд: «Шахтер» — 27 очков (9 матчей), «Динамо» (Минск) — 20 (9), БАТЭ — 20 (9), «Гомель» — 15 (8), «Рух» — 15 (9), «Динамо» (Брест) — 14 (8), «Ислочь» — 13 (9), «Торпедо-БелАЗ» — 12 (9), «Витебск» — 12 (9), «Минск» — 9 (8), «Славия» — 8 (9), «Неман» — 6 (9), «Слуцк» — 6 (8), «Энергетик-БГУ» — 6 (9), «Сморгонь» — 4 (9), «Спутник» — 3 (9).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 9 мячей.

БАТЭ
3:2
Первый тайм: 0:0
Рух
 Гороскоп на май 2020
ИИ сделал реалистичные фото знаменитых исторических политиков, если бы те ж
«Спартак» был в шаге от провала. Спасли могучий характер и Мозес
ЦСКА не сыграет в еврокубках впервые с сезона-2001/2002
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ
IBU перенес этап КМ из Минска в связи с ситуацией в Белоруссии
Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру?
«Милан» — «Кальяри» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Лестер» впервые в истории завоевал Кубок Англии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь