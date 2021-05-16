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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Зидан сообщил игрокам «Реала», что уйдет с поста главного тренера

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам команды, что покинет мадридский клуб по окончании сезона-2020/21, сообщает портал Goal.

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Источник: Reuters

По информации издания, 48-летний французский специалист рассказал игрокам о грядущем уходе в прошлую субботу перед матчем чемпионата Испании с «Севильей» (2:2). Ранее СМИ сообщали, что основным претендентом на пост главного тренера «Реала» в случае ухода Зидана считается Рауль Гонсалес.

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За два тура до финиша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на два очка. В Лиге чемпионов «Реал» дошел до полуфинала, где уступил лондонскому «Челси».

Зидан снова возглавил «Реал» в марте 2019 года и стал чемпионом Испании в прошлом сезоне. С 2016 по 2018 год клуб под его руководством три раза выиграл Лигу чемпионов и победил в чемпионате страны.

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