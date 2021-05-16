«Чемпионская интрига постепенно сходит на нет». Отмечено уверенное лидерство «Астаны» в КПЛ

«Астана» постепенно сводит на нет всю интригу чемпионской гонки казахстанской премьер-лиги, пишет terrikon.com. По итогам 11-го тура отмечен провал ближайшего преследователя столичного клуба — костанайского «Тобола», который потерял очки, когда должен был побеждать во встрече с «Ордабасы».

«Чемпионская интрига в казахстанской премьер-лиге постепенно сходит на нет. После 11 первых туров «Астана» уже на семь очков опережает ближайшего преследователя — «Тобол». Костанайцы обязаны были брать три очка в Шымкенте с «Ордабасы». Забив в середине второго тайма усилиями Самата Жарынбетова, за десять минут до конца игры «Тобол» еще получил и численное преимущество после удаления Александра Клещенко, однако вместо того, чтобы добить хозяев, гости потеряли очки после гола Еркебулана Тунгышбаева — 1:1.

После сенсационного начала чемпионата «Тараз» потерпел третье поражение кряду, уступив на выезде «Атырау» — 0:1, но даже при этом набрал столько же очков, что и чемпион «Кайрат», — пишут СМИ.