«Чемпионская интрига постепенно сходит на нет». Отмечено уверенное лидерство «Астаны» в КПЛ
Столичный клуб опережает «Кайрат» уже на 12 очков.
Столичный клуб опережает «Кайрат» уже на 12 очков.
«Астана» постепенно сводит на нет всю интригу чемпионской гонки казахстанской
«Чемпионская интрига в казахстанской
После сенсационного начала чемпионата «Тараз» потерпел третье поражение кряду, уступив на выезде «Атырау» — 0:1, но даже при этом набрал столько же очков, что и чемпион «Кайрат», — пишут СМИ.
Отметим, что «Кайрат», который является действующим чемпионом, отстает от «Астаны» уже на 12 очков.