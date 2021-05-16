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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Чемпионская интрига постепенно сходит на нет». Отмечено уверенное лидерство «Астаны» в КПЛ

Столичный клуб опережает «Кайрат» уже на 12 очков.

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Источник: Reuters

«Астана» постепенно сводит на нет всю интригу чемпионской гонки казахстанской премьер-лиги, пишет terrikon.com. По итогам 11-го тура отмечен провал ближайшего преследователя столичного клуба — костанайского «Тобола», который потерял очки, когда должен был побеждать во встрече с «Ордабасы».

«Чемпионская интрига в казахстанской премьер-лиге постепенно сходит на нет. После 11 первых туров «Астана» уже на семь очков опережает ближайшего преследователя — «Тобол». Костанайцы обязаны были брать три очка в Шымкенте с «Ордабасы». Забив в середине второго тайма усилиями Самата Жарынбетова, за десять минут до конца игры «Тобол» еще получил и численное преимущество после удаления Александра Клещенко, однако вместо того, чтобы добить хозяев, гости потеряли очки после гола Еркебулана Тунгышбаева — 1:1.

После сенсационного начала чемпионата «Тараз» потерпел третье поражение кряду, уступив на выезде «Атырау» — 0:1, но даже при этом набрал столько же очков, что и чемпион «Кайрат», — пишут СМИ.

Отметим, что «Кайрат», который является действующим чемпионом, отстает от «Астаны» уже на 12 очков.

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