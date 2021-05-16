Гол вратаря Алиссона в компенсированное время принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем»
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Бромвича» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча, состоявшаяся в Вест Бромвиче 16 мая, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Бромвича» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча, состоявшаяся в Вест Бромвиче 16 мая, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На гол Хала
Победив, «Ливерпуль» за 2 тура до окончания чемпионата остался пятым, но сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка. У расположившихся на 4-й и 3-й строчках «Челси» и «Лестера» 64 и 66 очков соответственно.