Гол вратаря Алиссона в компенсированное время принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем»

На гол Хала Робсон-Кану на 15-й минуте «Ливерпуль» ответил точным удара Мохамеда Салаха на 33-й. На 5-й добавленной ко второму тайму минуте вратарь красных Алиссон забил победный мяч, головой замкнув подачу с углового.

Победив, «Ливерпуль» за 2 тура до окончания чемпионата остался пятым, но сократил отставание от зоны Лиги чемпионов до 1 очка. У расположившихся на 4-й и 3-й строчках «Челси» и «Лестера» 64 и 66 очков соответственно.