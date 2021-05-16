Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» и вышла в групповой этап ЛЧ

Воскресная встреча в Майнце завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Боруссии» голы забили Рафаэл Геррейру (23-я минута), Марко Ройс (42) и Юлиан Брандт (80). У хозяев отличился Робин Квайсон (90+1).
«Боруссия» продлила победную серию в бундеслиге до шести матчей и с 61 очком занимает третье место в турнирной таблице. «Черно-желтые» обеспечили место в групповом этапе Лиги чемпионов-2021/22.
«Майнц», беспроигрышная серия которого в чемпионате прервалась на отметке в девять игр, с 36 баллами располагается на 13-й строчке.