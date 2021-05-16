«Барселона» лишилась шансов на победу в чемпионате Испании по футболу

В составе «Сельты» дубль оформил Санти Мина (38-я и 89-я минуты). У «Барселоны» отличился Лионель Месси (28). На 83-й минуте встречи с поля был удален защитник «Барселоны» Клеман Лангле.

В параллельном матче лидер чемпионата Испании мадридский «Атлетико» в домашнем матче одержал волевую победу над «Осасуной» (2:1). Идущий вторым «Реал» в гостях обыграл «Атлетик» из Бильбао (1:0).

«Барселона» набрала 76 очков в 37 матчах и лишилась шансов на победу чемпионате Испании, занимая третье место в турнирной таблице. «Атлетико» перед заключительным туром набрал 83 очка в 37 матчах, «Реал» — 81 очко после 37 игр. Четвертое место занимает «Севилья», набравшая 74 очка.

В заключительном туре «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром», «Сельта дома примет «Бетис». «Реал» в своем заключительном матче первенства страны дома примет «Вильярреал», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Вальядолидом». Все матчи 38-го тура чемпионата Испании пройдут 23 мая.