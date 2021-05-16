«Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью, Филипп оформил дубль

Дубль в этой встрече оформил нападающий Максимилиан Филипп, арендованный «Вольфсбургом» у «Динамо».

«Лейпциг» перед последним туром обеспечил себе второе место в турнирной таблице. «Вольфсубрг» будет третьим или четвертым, что также обеспечивает выход в групповой турнир Лиги чемпионов.