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16 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью, Филипп оформил дубль

«Лейпциг» и «Вольфсбург» в матче 33-го тура чемпионата Германии сыграли вничью со счетом 2:2.

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Источник: Reuters

Дубль в этой встрече оформил нападающий Максимилиан Филипп, арендованный «Вольфсбургом» у «Динамо».

В составе «Лейпцига» отличились Джастин Клюйверт и Марсель Забитцер.

«Лейпциг» перед последним туром обеспечил себе второе место в турнирной таблице. «Вольфсубрг» будет третьим или четвертым, что также обеспечивает выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг
2:2
Первый тайм: 0:2
Вольфсбург
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