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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Реймс» и сократил отрыв от лидера чемпионата до 1 очка

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» разгромил «Реймс». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

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Источник: AP 2021

На 10-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Юнис Абдельхамид. Спустя три минуты нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счёт, реализовав пенальти. На 24-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте защитник Маркиньос с передачи Неймара забил третий гол «ПСЖ». Четвёртый гол забил Мойзе Кин.

«ПСЖ» в 37 матчах набрал 79 очков и занимает второе место в турнирной таблице французской Лиги 1. Перед последним туром парижане отстают от «Лилля» на 1 очко. «Реймс» (42) находится на 13-м месте.

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ПСЖ
4:0
Первый тайм: 2:0
Реймс
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