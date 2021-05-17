«ПСЖ» разгромил «Реймс» и сократил отрыв от лидера чемпионата до 1 очка

На 10-й минуте встречи гости остались в меньшинстве — красную карточку получил защитник Юнис Абдельхамид. Спустя три минуты нападающий «ПСЖ» Неймар открыл счёт, реализовав пенальти. На 24-й минуте форвард парижан Килиан Мбаппе удвоил преимущество хозяев. На 68-й минуте защитник Маркиньос с передачи Неймара забил третий гол «ПСЖ». Четвёртый гол забил Мойзе Кин.