Зидан опроверг информацию о том, что он сообщил игрокам «Реала» об уходе
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Атлетиком» (1:0) из Бильбао отреагировал на слухи о своём уходе из «Королевского клуба».
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Атлетиком» (1:0) из Бильбао отреагировал на слухи о своём уходе из «Королевского клуба».
«Как я мог сейчас сказать игрокам, что ухожу? Мы отдаём все силы борьбе за титул, и я просто говорю: “Кстати, я ухожу?”. Люди за пределами клуба могут говорить всё, что им заблагорассудится, но я бы никогда, никогда не сказал этого своим игрокам», — цитирует Зидана Goal.
«Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая мадридскому «Атлетико» (83). Замыкает тройку «Барселона» (76).
В заключительном туре подопечные Зидана примут «Вильярреал», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Вальядолидом».