Зидан опроверг информацию о том, что он сообщил игрокам «Реала» об уходе

«Как я мог сейчас сказать игрокам, что ухожу? Мы отдаём все силы борьбе за титул, и я просто говорю: “Кстати, я ухожу?”. Люди за пределами клуба могут говорить всё, что им заблагорассудится, но я бы никогда, никогда не сказал этого своим игрокам», — цитирует Зидана Goal.