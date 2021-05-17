Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
16.05
Бордо
Ланс
30
Футбол. Зарубежный
16.05
Дижон
Нант
04
Футбол. Зарубежный
16.05
Лилль
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Лорьян
Метц
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Марсель
Анже
32
Футбол. Зарубежный
16.05
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Монпелье
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Ним
Лион
25
Футбол. Зарубежный
16.05
Ницца
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.05
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Милан
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Вольфсбург
22
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан опроверг информацию о том, что он сообщил игрокам «Реала» об уходе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Атлетиком» (1:0) из Бильбао отреагировал на слухи о своём уходе из «Королевского клуба».

Наверх
Источник: AFP 2021
Бесплатная ставка 1000 рублей всем новым игрокам
Срок акции: с 06.07.2020 года по 31.01.2024 года. Подробнее: https://winline.ru/freebet1000

«Как я мог сейчас сказать игрокам, что ухожу? Мы отдаём все силы борьбе за титул, и я просто говорю: “Кстати, я ухожу?”. Люди за пределами клуба могут говорить всё, что им заблагорассудится, но я бы никогда, никогда не сказал этого своим игрокам», — цитирует Зидана Goal.

«Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, уступая мадридскому «Атлетико» (83). Замыкает тройку «Барселона» (76).

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном туре подопечные Зидана примут «Вильярреал», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Вальядолидом».

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Триумфальное возвращение русской звезды. Кучеров выдал дубль
Капризов - хоккейный гений. Его команда выдала сенсацию
Гол и результативный пас Головина помогли «Монако» победить
«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов по футболу
Российский голкипер отразил 39 бросков в матче Кубка Стэнли
«ПСЖ» сократил отрыв от лидера чемпионата Франции до одного очка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь