«Кайрат» сделал бесплатным вход на первый домашний матч после коронавируса
18 мая алматинцы примут «Актобе».
18 мая алматинцы примут «Актобе».
«Кайрат» допустит болельщиков на домашний матч 12-го тура
Завтра, 18 мая, алматинский клуб на своем поле примет «Актобе». Вход на игру будет бесплатный. Заполняемость стадиона составит 4,5 тысячи человек.
Отметим, что при зрителях на своей арене алматинский клуб будет играть впервые после начала пандемии коронавируса.
После 11 туров КПЛ «Кайрат» идет на четвертом месте и отстает от лидирующей «Астаны» на 12 очков. Ранее появилась информация, что в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.