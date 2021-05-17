Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
16.05
Бордо
Ланс
30
Футбол. Зарубежный
16.05
Дижон
Нант
04
Футбол. Зарубежный
16.05
Лилль
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Лорьян
Метц
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Марсель
Анже
32
Футбол. Зарубежный
16.05
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Монпелье
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Ним
Лион
25
Футбол. Зарубежный
16.05
Ницца
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.05
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Милан
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Вольфсбург
22
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
11Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе
10:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сделал бесплатным вход на первый домашний матч после коронавируса

18 мая алматинцы примут «Актобе».

Наверх

«Кайрат» допустит болельщиков на домашний матч 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 18 мая, алматинский клуб на своем поле примет «Актобе». Вход на игру будет бесплатный. Заполняемость стадиона составит 4,5 тысячи человек.

Отметим, что при зрителях на своей арене алматинский клуб будет играть впервые после начала пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 11 туров КПЛ «Кайрат» идет на четвертом месте и отстает от лидирующей «Астаны» на 12 очков. Ранее появилась информация, что в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Триумфальное возвращение русской звезды. Кучеров выдал дубль
Зидан опроверг информацию о том, что он сообщил игрокам об уходе
Капризов - хоккейный гений. Его команда выдала сенсацию
Гол и результативный пас Головина помогли «Монако» победить
«Барселона» впервые выиграла женскую Лигу чемпионов по футболу
Российский голкипер отразил 39 бросков в матче Кубка Стэнли
«ПСЖ» сократил отрыв от лидера чемпионата Франции до одного очка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь