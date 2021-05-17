«Кайрат» отправил Эсеолу в первую лигу
29-летний футболист поиграет в «молодежке».
29-летний футболист поиграет в «молодежке».
Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола переведен в команду «Кайрат-Жастар», выступающую в первой лиге. Об этом сообщает
По данным паблика, данное решение приняли совместно тренерский штаб и руководство алматинского клуба.
«И вроде нечему удивляться, учитывая уровень игры, которую на протяжении последнего года показывает украинский нападающий. Если бы не одно забавное обстоятельство: 28 июня Эсеоле стукнет уже тридцатник. А тут “молодежка”…», — пишет канал.
Напомним, что после 11 туров КПЛ «Кайрат» идет на четвертом месте, отставая от лидирующей «Астаны» на 12 очков. По слухам, в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.