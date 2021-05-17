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11:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отправил Эсеолу в первую лигу

29-летний футболист поиграет в «молодежке».

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Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола переведен в команду «Кайрат-Жастар», выступающую в первой лиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда
Кайрат

По данным паблика, данное решение приняли совместно тренерский штаб и руководство алматинского клуба.

«И вроде нечему удивляться, учитывая уровень игры, которую на протяжении последнего года показывает украинский нападающий. Если бы не одно забавное обстоятельство: 28 июня Эсеоле стукнет уже тридцатник. А тут “молодежка”…», — пишет канал.

Напомним, что после 11 туров КПЛ «Кайрат» идет на четвертом месте, отставая от лидирующей «Астаны» на 12 очков. По слухам, в команде ищут замену главному тренеру Алексею Шпилевскому.

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