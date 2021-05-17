«Кайрат» отправил Эсеолу в первую лигу

Нападающий «Кайрата» Адеринсола Эсеола переведен в команду «Кайрат-Жастар», выступающую в первой лиге. Об этом сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».

Команда Кайрат

По данным паблика, данное решение приняли совместно тренерский штаб и руководство алматинского клуба.

«И вроде нечему удивляться, учитывая уровень игры, которую на протяжении последнего года показывает украинский нападающий. Если бы не одно забавное обстоятельство: 28 июня Эсеоле стукнет уже тридцатник. А тут “молодежка”…», — пишет канал.