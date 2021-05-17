Стабильный лидер «Астаны», фартовый защитник «Акжайыка» и форвард из «Актобе». Символическая сборная 11-го тура КПЛ-2021
В списке также игроки «Турана», «Атырау», «Кызыл-Жара» и «Ордабасы».
В списке также игроки «Турана», «Атырау», «Кызыл-Жара» и «Ордабасы».
По итогам 11-го тура
Вратарь: Илья Караваев («Акжайык»)
Воспитанник алматинского футбола, ныне защищающий цвета «Акжайыка», в матче с «Кайратом» (1:0) сохранил ворота в неприкосновенности. И хотя «желто-черные» были неубедительны в этой игре, заслуги Караваева в победе отрицать нельзя.
Левый защитник: Энрике Лопес («Астана»)
Защитник «Астаны» во второй раз подряд оказался в символической сборной тура. В игре с «Жетысу», где столичный клуб одержал скромную победу, на счету испанца ассист.
Центральный защитник: Лайонел Адамс («Туран»)
Российский защитник «Турана» по версии InStat стал лучшим игроком матча с «Шахтером». Его индекс составил 255. Адамс приложил немало усилий для того, чтобы «Туран» сохранил ворота в неприкосновенности и одержал победу со счетом 1:0.
Центральный защитник: Сергей Шустиков («Акжайык»)
Еще один россиянин, выступающий в центре обороны, но уже в «Акжайыке», также причастен к победе. Шустиков не позволил отличиться игрокам «Кайрата». В этом матче уральцы выиграли со счетом 1:0.
Правый защитник: Павел Назаренко («Акжайык»)
Другой защитник «Акжайыка» принес победу клубу в матче против чемпиона. Белорус отличился в дебюте второго тайма. Гол Назаренко стал единственным.
Опорный полузащитник: Доньет Шкодра («Атырау»)
«Атырау» одержал победу над «Таразом» (1:0), который входил в лидирующую группу. Полузащитник «нефтяников» Шкодра определял игру в центре поля, а его ассист привел к голу в ворота жамбылцев.
Опорный полузащитник: Пабло Подио («Кызыл-Жар»)
Аргентинский полузащитник «Кызыл-Жара» в матче с «Каспием» проделал огромный объем работы. В эпизоде со вторым голом команды он помог отличиться партнеру. «Кызыл-Жар» выиграл со счетом 2:0.
Левый полузащитник: Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»)
Один из лидеров атаки «Ордабасы» в концовке матча забил важный мяч в ворота «Тобола» (1:1). Этот мяч позволил шымкентцам спастись от поражения.
Атакующий полузащитник: Данило Алвес («Кызыл-Жар»)
Бразильский легионер, как обычно, был нацелен на ворота соперника. В матче с «Каспием» (2:0) Данило открыл счет.
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»)
Томасов выдал очередной стабильный матч. Хорват проявил свои лидерские качества в игре с «Жетысу». Он забил единственный и, соответственно, победный гол.
Нападающий: Игорь Сергеев («Актобе»)
Нападающий «Актобе» вновь блеснул. Сергеев забил гол в ворота «Кайсара», таким образом счет сравнялся (1:1), а кызылординцы лишились победы. Узбекский легионер с семью голами возглавляет гонку бомбардиров.
Тренер: Владимир Мазяр («Акжайык»)
Наставник «Акжайыка» нашел способ остановить «Кайрат». Впрочем, сами алматинцы подсобили украинскому специалисту в этом. Но это только проблемы «Кайрата». Что касается Мазяра, то он показал, как при ограниченных ресурсах брать три очка с такими командами.
Матчи 11-го тура прошли 14 и 15 мая. 18-го и 19-го пройдет 12-й тур.