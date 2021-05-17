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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Стабильный лидер «Астаны», фартовый защитник «Акжайыка» и форвард из «Актобе». Символическая сборная 11-го тура КПЛ-2021

В списке также игроки «Турана», «Атырау», «Кызыл-Жара» и «Ордабасы».

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По итогам 11-го тура OLIMBET-чемпионата Казахстана по футболу «Кайрат» выбыл из призовой тройки, а «Астана» укрепила лидерство. Кроме того, произошло еще несколько знаменательных событий. В этих матчах себя проявил целый ряд игроков. Vesti.kz, исходя из этого, составили собственную версию символической сборной тура.

Вратарь: Илья Караваев («Акжайык»)

Воспитанник алматинского футбола, ныне защищающий цвета «Акжайыка», в матче с «Кайратом» (1:0) сохранил ворота в неприкосновенности. И хотя «желто-черные» были неубедительны в этой игре, заслуги Караваева в победе отрицать нельзя.

Команда
Астана

Левый защитник: Энрике Лопес («Астана»)

Защитник «Астаны» во второй раз подряд оказался в символической сборной тура. В игре с «Жетысу», где столичный клуб одержал скромную победу, на счету испанца ассист.

Центральный защитник: Лайонел Адамс («Туран»)

Российский защитник «Турана» по версии InStat стал лучшим игроком матча с «Шахтером». Его индекс составил 255. Адамс приложил немало усилий для того, чтобы «Туран» сохранил ворота в неприкосновенности и одержал победу со счетом 1:0.

Центральный защитник: Сергей Шустиков («Акжайык»)

Еще один россиянин, выступающий в центре обороны, но уже в «Акжайыке», также причастен к победе. Шустиков не позволил отличиться игрокам «Кайрата». В этом матче уральцы выиграли со счетом 1:0.

Правый защитник: Павел Назаренко («Акжайык»)

Другой защитник «Акжайыка» принес победу клубу в матче против чемпиона. Белорус отличился в дебюте второго тайма. Гол Назаренко стал единственным.

Опорный полузащитник: Доньет Шкодра («Атырау»)

«Атырау» одержал победу над «Таразом» (1:0), который входил в лидирующую группу. Полузащитник «нефтяников» Шкодра определял игру в центре поля, а его ассист привел к голу в ворота жамбылцев.

Опорный полузащитник: Пабло Подио («Кызыл-Жар»)

Аргентинский полузащитник «Кызыл-Жара» в матче с «Каспием» проделал огромный объем работы. В эпизоде со вторым голом команды он помог отличиться партнеру. «Кызыл-Жар» выиграл со счетом 2:0.

Левый полузащитник: Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»)

Один из лидеров атаки «Ордабасы» в концовке матча забил важный мяч в ворота «Тобола» (1:1). Этот мяч позволил шымкентцам спастись от поражения.

Атакующий полузащитник: Данило Алвес («Кызыл-Жар»)

Бразильский легионер, как обычно, был нацелен на ворота соперника. В матче с «Каспием» (2:0) Данило открыл счет.

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»)

Томасов выдал очередной стабильный матч. Хорват проявил свои лидерские качества в игре с «Жетысу». Он забил единственный и, соответственно, победный гол.

Нападающий: Игорь Сергеев («Актобе»)

Нападающий «Актобе» вновь блеснул. Сергеев забил гол в ворота «Кайсара», таким образом счет сравнялся (1:1), а кызылординцы лишились победы. Узбекский легионер с семью голами возглавляет гонку бомбардиров.

Тренер: Владимир Мазяр («Акжайык»)

Наставник «Акжайыка» нашел способ остановить «Кайрат». Впрочем, сами алматинцы подсобили украинскому специалисту в этом. Но это только проблемы «Кайрата». Что касается Мазяра, то он показал, как при ограниченных ресурсах брать три очка с такими командами.

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Матчи 11-го тура прошли 14 и 15 мая. 18-го и 19-го пройдет 12-й тур.

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