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12:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Отпусти меня, начальник». «Туран» поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол

Клуб запустил необычную акцию.

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Необычную акцию запустил ФК «Туран», сообщает корреспондент Vesti.kz. Клуб из Туркестана, проводящий первый сезон в КПЛ, решил помочь болельщикам попасть на футбол.

Дело в том, что игры 12-го тура пройдут завтра, 18 марта, то есть в будний день. А домашняя игра «Турана» против «Акжайыка» начнется в 18:00. В клубе решили отпросить болельщиков у начальства, чтобы они могли поболеть за команду, запустив акцию «Отпусти меня, начальник».

Во время загрузки произошла ошибка.

Так, желающим нужно обратиться в клуб, который, в свою очередь, напишет руководству компании письмо с просьбой отпустить сотрудника на матч премьер-лиги.

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