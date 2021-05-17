«Отпусти меня, начальник». «Туран» поможет болельщикам отпроситься с работы на футбол

Дело в том, что игры 12-го тура пройдут завтра, 18 марта, то есть в будний день. А домашняя игра «Турана» против «Акжайыка» начнется в 18:00. В клубе решили отпросить болельщиков у начальства, чтобы они могли поболеть за команду, запустив акцию «Отпусти меня, начальник».