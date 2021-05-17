Томасов и Тихонов из «Астаны» признаны лучшими футболистом и тренером КПЛ в апреле

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела традиционное голосование по итогам месяца, чтобы определить лучшего футболиста и тренера, сообщается на сайте организации.

Участие в опросе принимали главные тренеры и капитаны клубов OLIMPBET-чемпионата Казахстана, но последние участвовали только в выборе лучшего игрока.

Команда Астана

«Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее, в зависимости от мест, игрокам присваивались баллы: три балла — за первое место, два балла — за второе место, один балл — за третье место. Далее баллы суммировались», — говорится в сообщении ПФЛК.

В итоге лучшим футболистом КПЛ в апреле признан лидер атак «Астаны» Марин Томасов. После суммирования всех голосов хорват набрал 45 баллов.

Второе место с 30 набранными очками занял нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло, третий в списке — представитель «Тараза» Педро Эуженио, у которого 20 очков.