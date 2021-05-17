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12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Томасов и Тихонов из «Астаны» признаны лучшими футболистом и тренером КПЛ в апреле

За них голосовало большинство.

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Источник: РИА "Новости"

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела традиционное голосование по итогам месяца, чтобы определить лучшего футболиста и тренера, сообщается на сайте организации.

Участие в опросе принимали главные тренеры и капитаны клубов OLIMPBET-чемпионата Казахстана, но последние участвовали только в выборе лучшего игрока.

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«Каждый из опрашиваемых выбирал свою тройку лучших. Далее, в зависимости от мест, игрокам присваивались баллы: три балла — за первое место, два балла — за второе место, один балл — за третье место. Далее баллы суммировались», — говорится в сообщении ПФЛК.

В итоге лучшим футболистом КПЛ в апреле признан лидер атак «Астаны» Марин Томасов. После суммирования всех голосов хорват набрал 45 баллов.

Второе место с 30 набранными очками занял нападающий «Ордабасы» Жоао Пауло, третий в списке — представитель «Тараза» Педро Эуженио, у которого 20 очков.

Лучшим тренером апреля выбран наставник «Астаны» Андрей Тихонов. За российского специалиста свои голоса отдали пять коллег по цеху. На втором месте голосования расположился главный тренер «Тараза» Вардан Минасян, набравший четыре балла. Тройку лучших замкнул сербский рулевой «Каспия» Срджан Благоевич, за которого свои голоса отдали три специалиста.

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