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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» ищет замену Шпилевскому, «Астана» уходит в отрыв, «Ордабасы» играет без лидера. Обзор 11-го тура КПЛ

В алматинском клубе назрели перемены.

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Перед грядущим очным противостоянием «Астаны» и «Кайрата» отрыв между двумя казахстанскими грандами вырос до 12 очков. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о состоянии лидеров и других интригах OLIMBET-чемпионата Казахстана по итогам 11-го тура.

«Кайрат» вызвал гнев болельщиков, за «Астану» играют фарт и кураж Томасова

Очередной выезд на запад для «Кайрата» получился крайне неудачным. Несмотря на возвращение лидеров — Вагнера и Дугалича — скромный «Акжайык» в предсказуемой, закрытой и контратакующей манере обыграл на своем сложном искусственном газоне действующих чемпионов. Объективно «Кайрату» снова не повезло с реализацией — был стопроцентный момент у Вагнера и попадание в штангу после удара Дугалича. «Акжайык» при этом реализовал свой по сути единственный реальный шанс.

Поражение в Уральске спровоцировало реакцию со всех сторон. Болельщики враждебно встретили игроков «Кайрата» после прилета в Алматы. Тем временем клуб, вероятно, отстранил от основы Адеринсолу Эсеолу и теперь уже реально задумался о смене главного тренера, среди основных кандидатов — Сергей Ребров (близок к уходу из «Ференцвароша») и Сергей Игнашевич (не так давно покинул московское «Торпедо»).

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Лидер чемпионата «Астана» вновь не показала какой-то выдающийся футбол, но свои три очка добыла. Марин Томасов забил шестой гол в сезоне и позволил столичному клубу уйти в отрыв от конкурентов. Но за призмой результатов скрываются некоторые игровые трудности «Астаны», в матчах с «Шахтером», «Таразом» и «Жетысу» соперники «прощали» команду Андрея Тихонова, ведь в каждой из этих встреч счет вполне мог быть ничейным.

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«Тобол» не дожал «Ордабасы», «Тараз» снова проиграл

Два претендента на медали так и не выявили победителя в очной дуэли, хотя «Тобол» был близок к уже фирменной минимальной победе. «Ордабасы» наконец проявил характер, даже в условиях удаления своего игрока (Александр Клещенко получил красную карточку на 80-й минуте) и загадочного отсутствия лучшего бомбардира Жоао Пауло. Но игровые проблемы «Ордабасы» никуда не исчезли, команда по-прежнему выглядит не очень хорошо функционально и слабо атакует позиционно.

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«Тараз» после обидных поражений от «Тобола» и «Астаны» отправился на выезд к воспрянувшему «Атырау». Противостояние армянских тренеров Арама Восканяна и Вардана Минасяна получилось равным, но «Таразу» уже сейчас не хватает ресурсов и глубины состава. Из тура в тур «Тараз» играет с обоймой в 13−14 игроков, при этом вариативности в атаке нет, молодым Караману и Жумабеку не хватает класса, стабильности и опыта, хотя они, безусловно, работают на поле без остатка.

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Сергеев тащит «Актобе», «Турану» снова дали пенальти, «Кызыл-Жар» уничтожил «тики-таку» Благоевича

«Актобе» по-прежнему не нашел нового главного тренера, и если с безнадежным аутсайдером «Жетысу» команда сыграла эмоционально сильно, то вот с более упертым «Кайсаром» было необходимо показать что-то больше, кроме настроя. «Красно-белых» вновь выручил лучший бомбардир лиги Игорь Серегеев, но чем ниже положение «Актобе», тем выше шансы, что форвард найдет себе более успешный и выстроенный клуб.

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Очередной малособытийный и крайне непрезентабельный футбол выдал «Шахтер», но и соперник в лице «Турана» ему в этом сильно помог. Возможно, самый монотонный матч тура закончился победой команды из Туркестана благодаря пенальти, назначение которого вновь вызывает вопросы. Но «Шахтеру» так или иначе стоит подумать именно о своей игре, даже сам Магомед Адиев отметил, что команде не хватает финальных решений в атаке при многочисленных подходах.

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Достаточно предсказуемым получился итог матча «Кызыл-Жар» — «Каспий». КПЛ — это лига силового, закрытого футбола с большим влиянием стандартов. «Кызыл-Жар» Андрея Карповича показывает именно такую игру и абсолютно не удивительно, что его команда разобралась с «Каспием». Увы, но постоянный контроль мяча, комбинационный стиль, который старается поставить Благоевич, часто не работает в условиях чемпионата Казахстана. Такие крепкие и рациональные команды, как «Кызыл-Жар», разбивают весь стиль «тики-таки» простыми и надежными решениями. Петропавловцы забили после шальной контратаки и розыгрыша аута, итог — 2:0.

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