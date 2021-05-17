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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» потерял капитана перед матчем с «Кызыл-Жаром»

Команды сыграют 19 мая.

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Капитан «Тобола» Азат Нургалиев не сыграет против «Кызыл-Жара» в предстоящем матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Тобол Кс

34-летний полузащитник в матче 11-го тура, который его команда сыграла вничью с «Ордабасы» (1:1), получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. Предстоящую игру против «Кызыл-Жара» ему придется пропустить.

Всего в КПЛ-2021 Нургалиев сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Напомним, матч «Тобол» — «Кызыл-Жар» пройдет в Костанае 19 мая. После 11-ти туров команда Нургалиева идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на семь очков. Что касается петропавловской команды, то она располагается на пятом месте.

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