«Тобол» потерял капитана перед матчем с «Кызыл-Жаром»
Команды сыграют 19 мая.
Команды сыграют 19 мая.
Капитан «Тобола» Азат Нургалиев не сыграет против «Кызыл-Жара» в предстоящем матче 12-го тура
34-летний полузащитник в матче 11-го тура, который его команда сыграла вничью с «Ордабасы» (1:1), получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. Предстоящую игру против «Кызыл-Жара» ему придется пропустить.
Всего в КПЛ-2021 Нургалиев сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
Напомним, матч «Тобол» — «Кызыл-Жар» пройдет в Костанае 19 мая. После 11-ти туров команда Нургалиева идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на семь очков. Что касается петропавловской команды, то она располагается на пятом месте.