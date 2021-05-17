«Тобол» потерял капитана перед матчем с «Кызыл-Жаром»

34-летний полузащитник в матче 11-го тура, который его команда сыграла вничью с «Ордабасы» (1:1), получил предупреждение, которое стало четвертым в сезоне. Предстоящую игру против «Кызыл-Жара» ему придется пропустить.

Всего в КПЛ-2021 Нургалиев сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, матч «Тобол» — «Кызыл-Жар» пройдет в Костанае 19 мая. После 11-ти туров команда Нургалиева идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Астаны» на семь очков. Что касается петропавловской команды, то она располагается на пятом месте.