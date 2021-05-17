Дебютант КПЛ лишился экс-футболиста «Рубина»
Он является игроком сборной.
Он является игроком сборной.
Новичок «Турана» Вахыт Оразсахедов получил травму и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщает
Отмечается, что футболист сборной Туркменистана травмировал колено на второй тренировке команды, которая проводит первый сезон на уровне КПЛ.
«Туран» объявил о трансфере Оразсахедова 11 мая. В его карьере были такие клубы, как «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Анкараспор» (Турция), туркменские «Ахал» и «Алтын Асар», «Дордой» (Кыргызстан) и «Истиклол» (Таджикистан).
Напомним, что «Туран» после 11 игр с 12 очками располагается на 11-м месте в таблице. В 12-м туре, 18 мая, дебютант КПЛ дома примет «Акжайык».