Дебютант КПЛ лишился экс-футболиста «Рубина»

Новичок «Турана» Вахыт Оразсахедов получил травму и выбыл на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба туркестанского клуба.

Отмечается, что футболист сборной Туркменистана травмировал колено на второй тренировке команды, которая проводит первый сезон на уровне КПЛ.

«Туран» объявил о трансфере Оразсахедова 11 мая. В его карьере были такие клубы, как «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Анкараспор» (Турция), туркменские «Ахал» и «Алтын Асар», «Дордой» (Кыргызстан) и «Истиклол» (Таджикистан).