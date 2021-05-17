Стало известно о планах «Барселоны» избавиться от тренера

Как утверждает издание, Куман не будет руководить командой в следующем сезоне. Вероятность ухода голландского специалиста близка к 100 процентам. Нынешнее соглашение с Куманом рассчитано до 2022 года. Он может сохранить место на тренерском мостике только в том случае, если каталонцы не смогут найти ему замену.