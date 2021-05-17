Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
16.05
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Ницца
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.05
Ним
Лион
25
Футбол. Зарубежный
16.05
Монпелье
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Монако
Ренн
21
Все события
Фоторепортажи
13Европейские чемпионы сезона-2020/21
14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
14:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о планах «Барселоны» избавиться от тренера

Стало известно о планах руководства «Барселоны» избавиться от голландского тренера команды Рональда Кумана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Как утверждает издание, Куман не будет руководить командой в следующем сезоне. Вероятность ухода голландского специалиста близка к 100 процентам. Нынешнее соглашение с Куманом рассчитано до 2022 года. Он может сохранить место на тренерском мостике только в том случае, если каталонцы не смогут найти ему замену.

Во время загрузки произошла ошибка.

В нынешнем сезоне «Барселона» лишилась шансов на золото в чемпионате Испании. Также подопечные Кумана вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов: на стадии 1/8 финала они не сумели сломить сопротивление «Пари Сен-Жермен».

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020-го. Под его руководством клуб выиграл Кубок Испании.

Куман также выступал за каталонцев в качестве игрока. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал чемпионат Испании.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Триумфальное возвращение русской звезды. Кучеров выдал дубль
Фигуристка вошла в число лучших атлетов России 2020 года
Капризов - хоккейный гений. Его команда выдала сенсацию
Тедеско уверен, что «Спартак» в нынешнем составе выиграет ЧР
Соперник сборной России назвал состав команды на ЧЕ по футболу
Шевченко озвучил задачу сборной Украины на Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь