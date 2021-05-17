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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ может дать шанс Улану Конысбаеву

Он не может вернуться на прежний уровень пять лет.

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Бывший футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев может вернуться в большой футбол, сообщает корреспондент Vesti.kz. 31-летний полузащитник последний раз выходил на поле в составе кокшетауского «Окжетпеса», однако не смог пробиться в основной состав команды.

Команда
Тараз

В сезоне-2019 на его счету три матча в КПЛ, а также одна игра во второй лиге за молодежную команду синегорцев.

«Тараз» рассматривает возможность возвращения своего воспитанника в команду во время летнего трансферного окна.

В настоящее время Конысбаев находится в статусе свободного агента. Ранее в его услугах был заинтересован «Махтаарал» из Туркестанской области. Официально о завершении карьеры футболист не объявлял.

Полузащитник перестал стабильно выходить на поле после полученной тяжелой травмы в товарищеской встрече против Китая в июне 2016 года.

Ранее Конысбаев защищал цвета родного «Тараза», «Астаны», «Шахтера», «Актобе» и «Атырау». За сборную Казахстана сыграл 32 матча и забил три гола.

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