Клуб КПЛ может дать шанс Улану Конысбаеву
Он не может вернуться на прежний уровень пять лет.
Он не может вернуться на прежний уровень пять лет.
Бывший футболист сборной Казахстана Улан Конысбаев может вернуться в большой футбол, сообщает корреспондент Vesti.kz. 31-летний полузащитник последний раз выходил на поле в составе кокшетауского «Окжетпеса», однако не смог пробиться в основной состав команды.
В сезоне-2019 на его счету три матча в КПЛ, а также одна игра во второй лиге за молодежную команду синегорцев.
«Тараз» рассматривает возможность возвращения своего воспитанника в команду во время летнего трансферного окна.
В настоящее время Конысбаев находится в статусе свободного агента. Ранее в его услугах был заинтересован «Махтаарал» из Туркестанской области. Официально о завершении карьеры футболист не объявлял.
Полузащитник перестал стабильно выходить на поле после полученной тяжелой травмы в товарищеской встрече против Китая в июне 2016 года.
Ранее Конысбаев защищал цвета родного «Тараза», «Астаны», «Шахтера», «Актобе» и «Атырау». За сборную Казахстана сыграл 32 матча и забил три гола.