Нигерийский футболист пропал в Беларуси после сборов
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают футболиста из Нигерии, который пропал в Беларуси после сборов.
МИНСК, 17 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают футболиста из Нигерии, который пропал в Беларуси после сборов.
По информации милиции, ищут 20-летнего Еммануела Зади Чакву после обращения представителя футбольной команды.
Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.
Правоохранители назвали приметы разыскиваемого: имеет спортивное телосложение, глаза — карие, волосы — темные. По предварительным данным, нигериец мог отправиться в Минск.
В милиции просят граждан, которые