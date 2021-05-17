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15:47 (мск), источник: Sputnik.by

Нигерийский футболист пропал в Беларуси после сборов

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают футболиста из Нигерии, который пропал в Беларуси после сборов.

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По информации милиции, ищут 20-летнего Еммануела Зади Чакву после обращения представителя футбольной команды.

Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.

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Правоохранители назвали приметы разыскиваемого: имеет спортивное телосложение, глаза — карие, волосы — темные. По предварительным данным, нигериец мог отправиться в Минск.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, сообщить известную информацию в Ленинский РОВД Бреста.

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