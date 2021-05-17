Нигерийский футболист пропал в Беларуси после сборов

По информации милиции, ищут 20-летнего Еммануела Зади Чакву после обращения представителя футбольной команды.

Известно, что спортсмен 7 мая после сборов не вернулся в гостиницу, где остановилась команда.

Правоохранители назвали приметы разыскиваемого: имеет спортивное телосложение, глаза — карие, волосы — темные. По предварительным данным, нигериец мог отправиться в Минск.

В милиции просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, сообщить известную информацию в Ленинский РОВД Бреста.