Зидан снова уходит из «Реала». Возможные преемники — Рауль, Аллегри и Лев

Зидан устал, Зидан уходит

«Реал» был лидером чемпионата Испании 19 минут и 27 секунд. Именно столько длился промежуток между голом защитника сливочных Начо в Бильбао в ворота «Атлетика» и мячом Луиса Суареса в ворота «Осасуны», который принес победу «Атлетико». Эмоции уругвайца были запредельными, и если именно изгнанный прошлым летом из «Барселоны» форвард забьет де-факто золотой гол и принесет «матрасникам» титул, это будет великая история.

Но едва ли не больше, чем развязка невероятной чемпионской гонки, в Мадриде сейчас обсуждается будущее «Реала» и конкретно Зинедина Зидана. Почти все уверены, что француз по окончании сезона покинет пост главного тренера.

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Одной из первых об уходе Зизу написала французская версия сайта Goal.com. Затем эту же информацию выдал журналист радиостанции OndaCero Фернандо Бургос, который утверждал, что тренер уже сообщил обо всем игрокам. В ночь на воскресенье это же подтвердила и мадридская Marca — официально об уходе Зидана будет объявлено после матча последнего тура с «Вильярреалом».

Кроме того, издание дало ряд любопытных подробностей. О своем решении Зидан рассказал команде 8 мая — после тренировки накануне игры с «Севильей» (2:2). Из-за чего даже опоздал на предматчевую пресс-конференцию. По информации Marca, решение Зизу окончательное и не будет пересмотрено. По словам источников, француз считает, что его цикл в «Реале» завершен.

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Косвенным подтверждением этого посчитали слова тренера во время общения с журналистами перед игрой с «Атлетиком»: «Я не знаю, что произойдет. У нас осталось еще два матча в чемпионате, и все мои мысли только об этом. Я полностью сосредоточен на своей работе. Но есть времена, когда нужны перемены, потому что так будет лучше для всех. Есть моменты, когда ты должен остаться, а есть — когда должен уйти, потому что так будет лучше».

Команда Реал

Но уже после игры в Бильбао риторика Зидана была другой: «Как я могу сказать игрокам, что ухожу, если сейчас мы бьемся за титул и делаем все, чтобы выиграть его? И в такой момент я скажу, что ухожу? Вы можете писать все что хотите, но я никогда не сказал бы такого игрокам. Когда сезон закончится, мы посмотрим, что будет. Но пока я думаю только о матче с «Вильярреалом».

Впрочем, Зидан опроверг только то, что рассказал команде о своем уходе, но не сам факт того, что он принял решение покинуть «Реал».

Контракт француза с клубом действует еще один сезон — до лета 2022 года. Как пишет Marca, президент сливочных Флорентино Перес еще надеется переубедить Зизу, но шансов на это почти нет.

Йоахим Лев | Источник: AFP 2021

Кто вместо?

Три основных кандидата — это Рауль, Массимилиано Аллегри и Йоахим Лев.

43-летний Рауль работает тренером в системе юношеских команд «Реала» с 2018 года. С 2019-го возглавляет вторую команду клуба — «Кастилью», с которой выиграл Юношескую лигу УЕФА в прошлом сезоне. Легенда сливочных и экс-лучший бомбардир «Реала» (361 гол во всех турнирах) пользуется поддержкой как в совете директоров, так и среди болельщиков. Согласно опросу, проведенному на сайте Marca, видеть его в качестве сменщика Зидана хотели бы 57% проголосовавших. Для сравнения, Лев набрал 17%, Аллегри — 10%, еще 16% хотели бы видеть во главе «Реала» кого-то другого.

«Реал» — это мой дом. Это то место, где я хочу быть. Я работаю в этом клубе, я счастлив, и я хочу продолжать. Но сейчас не время говорить о чьем-либо будущем. Рауль

Правда, видеть испанца на посту главного тренера хотели бы в «Айнтрахте». На прошлой неделе представители немецкого клуба прилетали в Мадрид, чтобы встретиться как с Раулем, так и с руководством «Реала», чтобы обсудить этот вариант. Сам Рауль пока не дал окончательного ответа, дипломатично заявив, что сосредоточен на окончании сезона с «Кастильей», которую он едва не вывел из третьего дивизиона в сегунду.

По информации Marca, в правлении «Реала» есть люди, считающие, что Раулю было бы полезно на пару лет съездить в Германию и набраться там опыта работы со взрослой командой в топ-чемпионате.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMFVew0nd0s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Raúl González (@raulgonzalez)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Аллегри, то много говорилось о возможном возвращении 53-летнего тренера в «Ювентус». Однако это возможно при одном условии — если «Старую синьору» покинут генеральный директор Фабио Паратичи и вице-президент Павел Недвед, которые и были инициаторами расставания с тренером два года назад.

Известный итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Аллегри на прошлой неделе встречался с руководством «Реала», а первые контакты между ними были еще в марте. Сам тренер готов принять предложение, если оно поступит, и возможная работа в Мадриде — приоритет для него.

Тот же Романо пишет, что Перес звал Аллегри в «Реал» еще три года назад — в 2018-м, после первого ухода Зидана, — но тогда у итальянца был контракт с «Ювентусом».

Вариант же с 61-летним Левом, который после Евро-2020 уйдет из сборной Германии, кажется откровенной авантюрой, учитывая, что он почти 20 лет не работал с клубами, тем более масштаба «Реала».

И еще куча проблем

Вопрос с тренером не единственный, который стоит перед мадридскими боссами. Надо что-то решить с Серхио Рамосом, чей контракт истекает летом и не продлен. Это же касается Лукаса Васкеса. Соглашение с Рафаэлем Вараном заканчивается через год, продлевать он его не хочет — значит, нужно либо переубедить француза, либо продать его сейчас, чтобы выручить какую-то относительно приличную сумму. Надо куда-то пристроить Иско и Марселу с их большими зарплатами. А еще возвращается из Лондона Гарет Бэйл… И да, было бы неплохо прикупить какую-то звезду — Кильяна Мбаппе или Эрлинга Холанна. В общем, Переса ждет жаркое лето.