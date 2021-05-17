Греческий клуб может перехватить нового тренера у «Кайрата»
Греческий клуб АЕК близок к расставанию с испанским специалистом Маноло Хименесом, возможным преемником которого называют украинца Сергея Реброва. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Греческий клуб АЕК близок к расставанию с испанским специалистом Маноло Хименесом, возможным преемником которого называют украинца Сергея Реброва. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Ребров в нынешнем сезоне третий раз подряд привел к чемпионству в Венгрии «Ференцварош». Титул он завоевал досрочно за три тура до финиша.
Последние четыре года этого наставника пытался заполучить «Кайрат», о чем признался председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.
Нынешним рулевым «желто-черных» Алексеем Шпилевским очень недовольны болельщики. После 11 туров команда с 17 очками располагается на четвертом месте в таблице, отстав на 12 пунктов от лидирующей «Астаны». В 12-м туре, 18 мая, алматинцы дома примут «Актобе».