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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

Греческий клуб может перехватить нового тренера у «Кайрата»

Греческий клуб АЕК близок к расставанию с испанским специалистом Маноло Хименесом, возможным преемником которого называют украинца Сергея Реброва. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

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Ребров в нынешнем сезоне третий раз подряд привел к чемпионству в Венгрии «Ференцварош». Титул он завоевал досрочно за три тура до финиша.

Последние четыре года этого наставника пытался заполучить «Кайрат», о чем признался председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.

Нынешним рулевым «желто-черных» Алексеем Шпилевским очень недовольны болельщики. После 11 туров команда с 17 очками располагается на четвертом месте в таблице, отстав на 12 пунктов от лидирующей «Астаны». В 12-м туре, 18 мая, алматинцы дома примут «Актобе».

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