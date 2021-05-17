Греческий клуб может перехватить нового тренера у «Кайрата»

Ребров в нынешнем сезоне третий раз подряд привел к чемпионству в Венгрии «Ференцварош». Титул он завоевал досрочно за три тура до финиша.

Последние четыре года этого наставника пытался заполучить «Кайрат», о чем признался председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.