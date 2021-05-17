Роналду ночью вывез свои авто из Турина. Перевозкой занималась португальская компания

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери ранее выразил уверенность, что Криштиану Роналду покинет «Ювентус», если клуб не пробьётся в Лигу чемпионов. Форвард может вернуться в лиссабонский «Спортинг».

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». В сезоне-2002/2003 он провёл 31 матч за команду, забив пять мячей и отдав шесть голевых передач. Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.