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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Белоруссии разыскивают пропавшего нигерийского футболиста

МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Белорусские правоохранители разыскивают нигерийского футболиста, который пропал после сборов команды в Брестской области, сообщает Telegram-канал МВД республики «Разыскивает милиция».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Разыскивается: 20-летний гражданин Республики Нигерия Зади Чукву Еммануел», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что «в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу». Подчеркивается, что нигериец «мог отправиться в Минск».

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении молодого человека, сообщить информацию в Ленинский РОВД Бреста.

Пятнадцатого мая председатель Малоритского райисполкома (Брестская область) Михаил Баценко на своей странице в Facebook рассказывал о приехавшей в Малориту команде из Нигерии «Львиное сердце». Он отмечал, что в июне в город приедет следующая команда из Нигерии.

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