В Белоруссии разыскивают пропавшего нигерийского футболиста

Там отмечается, что «в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу». Подчеркивается, что нигериец «мог отправиться в Минск».

Пятнадцатого мая председатель Малоритского райисполкома (Брестская область) Михаил Баценко на своей странице в Facebook рассказывал о приехавшей в Малориту команде из Нигерии «Львиное сердце». Он отмечал, что в июне в город приедет следующая команда из Нигерии.