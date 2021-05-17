В Белоруссии разыскивают пропавшего нигерийского футболиста
МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Белорусские правоохранители разыскивают нигерийского футболиста, который пропал после сборов команды в Брестской области, сообщает
МИНСК, 17 мая — РИА Новости. Белорусские правоохранители разыскивают нигерийского футболиста, который пропал после сборов команды в Брестской области, сообщает
«Разыскивается: 20-летний гражданин Республики Нигерия Зади Чукву Еммануел», — говорится в сообщении.
Там отмечается, что «в милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов спортсмен не вернулся в гостиницу». Подчеркивается, что нигериец «мог отправиться в Минск».
Милиция просит граждан, которым
Пятнадцатого мая председатель Малоритского райисполкома (Брестская область) Михаил Баценко на своей странице в Facebook рассказывал о приехавшей в Малориту команде из Нигерии «Львиное сердце». Он отмечал, что в июне в город приедет следующая команда из Нигерии.