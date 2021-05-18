Последние матчи «Барселоны» противоречат тому, что Куман делал весь год

Три недели назад «Барселона» отставала от «Атлетико» на два очка, имея игру в запасе. Также впереди была очная встреча между командами. Всё в руках «Барселоны». Через три недели каталонцы на третьем месте, и выше уже не поднимутся.

На протяжении сезона на «Чемпионате» несколько раз выходили статьи с посылом о том, что работу Рональда Кумана не нужно мерить результатами команды. Независимо от того, что думал Жозеп Бартомеу, когда предлагал контракт, единственной выполнимой задачей Кумана было не вернуть «Барселоне» статус суперклуба и фаворита Лиги чемпионов с наскока, а сделать этот муторный тяжёлый сезон более осмысленным. Пройти его с наименьшими потерями и заложить как можно более прочный фундамент для следующего цикла — с другим президентом и составом.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3e6a2fd06e8d4d79624d" data-vnd="3e6a2fd06e8d4d79624d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3e6a2fd06e8d4d79624d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Достаточно посмотреть на статистику сыгранных минут и возраст команды, чтобы понять, что Куман с этой задачей справился. За тур до конца сезона Педри сыграл в чемпионате 3481 минуту, Мингеса — 2751, Дест — 2629, Араухо — 2051, Тринкау — 1264. Больше 600 минут у Мориба, и только травма выбила Фати из основы. Основа обновилась не наполовину, но близко к этому. С настолько посвежевшей обоймой «Барселона» не провалила сезон, хотя такие опасения были, взяла кубок и до самого конца претендовала на чемпионство.



Читайте также Стало известно о планах «Барселоны» избавиться от тренера

Поэтому сейчас хейтить Кумана за то, что он проиграл титул, вроде бы как-то глупо. В начале сезона нынешний его итог попал бы в категорию «неплохо». И ещё в декабре, когда тренер перебирал схемы в поисках баланса, который будет удобен Месси и при этом не слишком ударит по команде, третье место выглядело не худшим вариантом — в какой-то момент до зоны вылета было всего три очка.



Сам по себе проигранный титул не является признаком провала Кумана и не является поводом как-то по-новому оценивать его работу. Проблема не том, что «Барселона» проиграла гонку, а в том, как она это сделала. Вот это действительно пугает.



С самого начала Куман искал систему, которая была нацелена не на преодоление прессинга топ-клубов, а на взлом низкого блока середняков. «Барселона» при нём плохо провела все большие матчи: одна победа над «Ювентусом» при поражениях от «Реала», «Атлетико», «ПСЖ» и того же «Ювентуса». Но при этом команда стабильно раскатывала аутсайдеров. В промежутке с января до середины апреля у «Барселоны» из серьёзных соперников в 14 турах чемпионата была только «Севилья», результат — 13 побед и одна ничья.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ec00ee3b-13c7-5637-a556-31e8659caa51"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/4396838133624632/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» проваливала топ-матчи, но стабильно обыгрывала тех, кто слабее, а это верная стратегия для борьбы за чемпионство. Если бы её не хватило, если бы первого места стоила случайная разовая ничья с «Кадисом» или потери очков с «Атлетико» и «Реалом» — не было бы и причин менять что-то в оценке сезона и в работе Кумана. Но случилось по-другому: «Барселоне» не хватило не пары очков. И не тех, что потеряли с топ-клубами.

В решающий момент сезона команда стала дарить очки аутсайдерам. «Гранада», «Леванте» и «Сельта» — 10-я, 14-я и восьмая команды чемпионата. Обыгрывай их и бери первое место, но каталонцы в этих трёх матчах взяли одно очко и проиграли чемпионат именно из-за этого.



Читайте также «Барселона» лишилась шансов на победу в чемпионате Испании по футболу

Дело не в качестве игры. В каждом из этих матчей «Барселона» была намного сильнее соперника, создала больше моментов и наиграла если не на разгром, то на победу уж точно. Но и объяснить три однотипные потери очков за три недели — с ужасной реализацией, массой упущенных моментов — только невезением не получится. Слишком одинаково всё происходит. Возможно, речь об однотипных ошибках, которые нельзя распознать только по статистике созданных и допущенных моментов.

Например, ошибках в ротации, вернее, её отсутствии. Куман несколько месяцев подряд использовал одних и тех же игроков, к концу сезона они подошли в ужасной форме. Возможно, сработали какие-то другие проблемы — сам Куман после игры с «Сельтой» пожаловался на менталитет. «Это происходит постоянно. Мы были лучше, доминировали, а они раз подходят к штрафной — и забивают дальним ударом. На финишной прямой нам не хватает менталитета». Это правда — с одной стороны, ко всем полевым игрокам «Барселоны» есть вопросы в реализации, а с другой — появились и вопросы к тер-Штегену. Забить «Барселоне» в последних матчах стало слишком легко.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2997175061037?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выходит, что Куман полгода выстраивал систему, чтобы разбираться с более слабыми соперниками (пусть даже ценой матчей с сильными) — но в самом конце именно это и не сработало. И судя по его комментариям, у него самого нет понимания, как бороться с ситуацией. И это уже повод внести корректировки в отношение к его работе.

Это не повод для хейта. Но и не повод надеяться, что Куман останется ещё на сезон. Он уже принёс пользу: обновил состав и интегрировал в основу несколько молодых игроков. Если бы он выиграл с этим составом большие трофеи, или даже не выиграл, но только из-за случайности, а не серии неудач, то уже превзошёл бы ожидания. Но он только заложил фундамент. Теперь на нём кто-то должен строить новую команду.