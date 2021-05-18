Последние матчи «Барселоны» противоречат тому, что Куман делал весь год
Можно проиграть титул, но только не так нелепо.
Можно проиграть титул, но только не так нелепо.
Три недели назад «Барселона» отставала от «Атлетико» на два очка, имея игру в запасе. Также впереди была очная встреча между командами. Всё в руках «Барселоны». Через три недели каталонцы на третьем месте, и выше уже не поднимутся.
На протяжении сезона на «Чемпионате» несколько раз выходили статьи с посылом о том, что работу Рональда Кумана не нужно мерить результатами команды. Независимо от того, что думал Жозеп Бартомеу, когда предлагал контракт, единственной выполнимой задачей Кумана было не вернуть «Барселоне» статус суперклуба и фаворита Лиги чемпионов с наскока, а сделать этот муторный тяжёлый сезон более осмысленным. Пройти его с наименьшими потерями и заложить как можно более прочный фундамент для следующего цикла — с другим президентом и составом.
Достаточно посмотреть на статистику сыгранных минут и возраст команды, чтобы понять, что Куман с этой задачей справился. За тур до конца сезона Педри сыграл в чемпионате 3481 минуту, Мингеса — 2751, Дест — 2629, Араухо — 2051, Тринкау — 1264. Больше 600 минут у Мориба, и только травма выбила Фати из основы. Основа обновилась не наполовину, но близко к этому. С настолько посвежевшей обоймой «Барселона» не провалила сезон, хотя такие опасения были, взяла кубок и до самого конца претендовала на чемпионство.
Поэтому сейчас хейтить Кумана за то, что он проиграл титул, вроде бы
Сам по себе проигранный титул не является признаком провала Кумана и не является поводом
С самого начала Куман искал систему, которая была нацелена не на преодоление прессинга
«Барселона» проваливала
В решающий момент сезона команда стала дарить очки аутсайдерам. «Гранада», «Леванте» и «Сельта» — 10-я, 14-я и восьмая команды чемпионата. Обыгрывай их и бери первое место, но каталонцы в этих трёх матчах взяли одно очко и проиграли чемпионат именно
Дело не в качестве игры. В каждом из этих матчей «Барселона» была намного сильнее соперника, создала больше моментов и наиграла если не на разгром, то на победу уж точно. Но и объяснить три однотипные потери очков за три недели — с ужасной реализацией, массой упущенных моментов — только невезением не получится. Слишком одинаково всё происходит. Возможно, речь об однотипных ошибках, которые нельзя распознать только по статистике созданных и допущенных моментов.
Например, ошибках в ротации, вернее, её отсутствии. Куман несколько месяцев подряд использовал одних и тех же игроков, к концу сезона они подошли в ужасной форме. Возможно, сработали
Выходит, что Куман полгода выстраивал систему, чтобы разбираться с более слабыми соперниками (пусть даже ценой матчей с сильными) — но в самом конце именно это и не сработало. И судя по его комментариям, у него самого нет понимания, как бороться с ситуацией. И это уже повод внести корректировки в отношение к его работе.
Это не повод для хейта. Но и не повод надеяться, что Куман останется ещё на сезон. Он уже принёс пользу: обновил состав и интегрировал в основу несколько молодых игроков. Если бы он выиграл с этим составом большие трофеи, или даже не выиграл, но только
Кирилл Хаит