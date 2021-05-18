Александр Головин тянет «Монако»

Одной из центральных фигур предпоследнего тура чемпионата Франции стал полузащитник «Монако» россиянин Александр Головин, отметившийся в матче против «Ренна» голом и голевой передачей. Победив — 2:1, «Монако» сохранил за собой в таблице третью позицию, а с ним и теоретические шансы на золото. Впрочем, судя по всему, первое место достанется «Лиллю» либо чемпиону трех последних лет ПСЖ, который идет вторым, сократив отставание от лидера до одного очка.

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Матч против «Ренна» был для Александра Головина третьим после паузы, связанной с перенесенным недавно в бессимптомной форме коронавирусом. Причем на этот раз главный тренер «Монако» Нико Ковач доверил ему место в основном составе и, как выяснилось очень быстро, не прогадал. Первые полчаса встречи стали настоящим бенефисом Александра Головина. Сначала он сделал идеальную передачу на Виссама Бен-Йеддера, которому лишь оставалось послать мяч в ворота, а затем пробил низом из-за пределов штрафной и не без помощи удачного рикошета удвоил преимущество своей команды.

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Правда, на весь матч Головина не хватило. К тому же незадолго до его замены во втором тайме «Ренн» отыграл один гол, но победа все равно осталась за «Монако». Неудивительно, что ведущее французское спортивное издание L`Equipe назвало игру россиянина блестящей и не поскупилось на очень высокую оценку — семь по десятибалльной шкале.

Тем временем в чемпионате Франции, в котором три предыдущих года доминировал ПСЖ (правда, в прошлом сезоне турнир не был доигран по причине пандемии), сохраняется весьма нетипичная для него интрига в борьбе за золото. Более того, в этом смысле французская Liga 1 нынешней весной оказалась привлекательнее других ведущих европейских чемпионатов. Мало того что победитель определится лишь на самом флажке, как и в Испании, где «Атлетико» опережает «Реал», так на первое место по-прежнему претендуют сразу три команды.

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Прежде всего это, разумеется, «Лилль», лидирующий перед последним туром. Уступая по общей трансферной стоимости состава не только ПСЖ (€338 млн против €828 млн, по данным Transfermarkt), но и «Монако» с «Лионом», команда из десятого по численности населения города Франции близка к тому, чтобы завоевать свое четвертое в общей сложности и первое за десять лет чемпионство. Правда, в воскресенье «Лилль» ограничился дома нулевой ничьей с «Сент-Этьеном». Это позволило приблизиться к нему не только «Монако», отстающему всего на три очка, но и идущему вторым ПСЖ, который разгромил дома «Реймс» — 4:0 — и сократил свое отставание до минимума.

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В последнем туре командам из первой тройки придется решать разные по степени сложности задачи. «Лилль» на выезде встречается с «Анже» — середняком турнирной таблицы, который обезопасил себя от вылета в низший дивизион, но является опасным соперником, поскольку в первом круге нанес лидеру одно из трех поражений в нынешнем чемпионате. ПСЖ отправляется в гости к «Бресту», одному из аутсайдеров, борющемуся за то, чтобы избежать переходных матчей между клубами из Liga 1 и Liga 2, а «Монако», также на чужом поле, встречается с «Лансом», занимающим шестое место и претендующим на попадание в еврокубки.

При этом следует иметь в виду, что при равенстве очков во французском чемпионате первым дополнительным показателем является разница забитых и пропущенных мячей, которая в первой тройке лучшая у ПСЖ, а худшая — у «Лилля». Впрочем, «Монако» вместо первого места еще может оказаться и на четвертом, отправившись вместо квалификации Лиги чемпионов в групповой этап Лиги Европы. Это случится, если он пропустит вперед отстающий всего на одно очко «Лион».