Александр Головин тянет «Монако»
Его клуб продолжает чемпионскую гонку.
Его клуб продолжает чемпионскую гонку.
Одной из центральных фигур предпоследнего тура чемпионата Франции стал полузащитник «Монако» россиянин Александр Головин, отметившийся в матче против «Ренна» голом и голевой передачей. Победив — 2:1, «Монако» сохранил за собой в таблице третью позицию, а с ним и теоретические шансы на золото. Впрочем, судя по всему, первое место достанется «Лиллю» либо чемпиону трех последних лет ПСЖ, который идет вторым, сократив отставание от лидера до одного очка.
Матч против «Ренна» был для Александра Головина третьим после паузы, связанной с перенесенным недавно в бессимптомной форме коронавирусом. Причем на этот раз главный тренер «Монако» Нико Ковач доверил ему место в основном составе и, как выяснилось очень быстро, не прогадал. Первые полчаса встречи стали настоящим бенефисом Александра Головина. Сначала он сделал идеальную передачу на Виссама
Правда, на весь матч Головина не хватило. К тому же незадолго до его замены во втором тайме «Ренн» отыграл один гол, но победа все равно осталась за «Монако». Неудивительно, что ведущее французское спортивное издание L`Equipe назвало игру россиянина блестящей и не поскупилось на очень высокую оценку — семь по десятибалльной шкале.
Тем временем в чемпионате Франции, в котором три предыдущих года доминировал ПСЖ (правда, в прошлом сезоне турнир не был доигран по причине пандемии), сохраняется весьма нетипичная для него интрига в борьбе за золото. Более того, в этом смысле французская Liga 1 нынешней весной оказалась привлекательнее других ведущих европейских чемпионатов. Мало того что победитель определится лишь на самом флажке, как и в Испании, где «Атлетико» опережает «Реал», так на первое место
Прежде всего это, разумеется, «Лилль», лидирующий перед последним туром. Уступая по общей трансферной стоимости состава не только ПСЖ (€338 млн против €828 млн, по данным Transfermarkt), но и «Монако» с «Лионом», команда из десятого по численности населения города Франции близка к тому, чтобы завоевать свое четвертое в общей сложности и первое за десять лет чемпионство. Правда, в воскресенье «Лилль» ограничился дома нулевой ничьей с «Сент-Этьеном». Это позволило приблизиться к нему не только «Монако», отстающему всего на три очка, но и идущему вторым ПСЖ, который разгромил дома «Реймс» — 4:0 — и сократил свое отставание до минимума.
В последнем туре командам из первой тройки придется решать разные по степени сложности задачи. «Лилль» на выезде встречается с «Анже» — середняком турнирной таблицы, который обезопасил себя от вылета в низший дивизион, но является опасным соперником, поскольку в первом круге нанес лидеру одно из трех поражений в нынешнем чемпионате. ПСЖ отправляется в гости к «Бресту», одному из аутсайдеров, борющемуся за то, чтобы избежать переходных матчей между клубами из Liga 1 и Liga 2, а «Монако», также на чужом поле, встречается с «Лансом», занимающим шестое место и претендующим на попадание в еврокубки.
При этом следует иметь в виду, что при равенстве очков во французском чемпионате первым дополнительным показателем является разница забитых и пропущенных мячей, которая в первой тройке лучшая у ПСЖ, а худшая — у «Лилля». Впрочем, «Монако» вместо первого места еще может оказаться и на четвертом, отправившись вместо квалификации Лиги чемпионов в групповой этап Лиги Европы. Это случится, если он пропустит вперед отстающий всего на одно очко «Лион».
Евгений Федяков.