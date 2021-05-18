«Акжайык» после победы над «Кайратом» обыграл дебютанта КПЛ и закрепился на третьем месте
Победная серия уральцев составляет четыре игры.
Победная серия уральцев составляет четыре игры.
«Акжайык» одержал победу над «Тураном», проводящим дебютный сезон в
Встреча 12-го тура прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Автором обоих мячей стал украинский форвард уральского клуба Николай Ковталюк. Сначала он отличился на 71-й минуте с игры, а затем на 75-й забил пенальти.
«Акжайык», в предыдущей встрече отобравший очки у «Кайрата», продлил победную серию до четырех матчей. Уральский клуб закрепился на третьем месте турнирной таблице, опережая действующих чемпионов.
Отметим, что сегодня, 18 мая, в рамках первого игрового дня 12-го тура также «Кайрат» играет дома с «Актобе», а «Астана» — на выезде «Кайсаром».