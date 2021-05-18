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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Акжайык» после победы над «Кайратом» обыграл дебютанта КПЛ и закрепился на третьем месте

Победная серия уральцев составляет четыре игры.

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«Акжайык» одержал победу над «Тураном», проводящим дебютный сезон в OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 12-го тура прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Автором обоих мячей стал украинский форвард уральского клуба Николай Ковталюк. Сначала он отличился на 71-й минуте с игры, а затем на 75-й забил пенальти.

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«Акжайык», в предыдущей встрече отобравший очки у «Кайрата», продлил победную серию до четырех матчей. Уральский клуб закрепился на третьем месте турнирной таблице, опережая действующих чемпионов.

Отметим, что сегодня, 18 мая, в рамках первого игрового дня 12-го тура также «Кайрат» играет дома с «Актобе», а «Астана» — на выезде «Кайсаром».

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