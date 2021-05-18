Эрик Кантона стал членом Зала славы Английской премьер-лиги
ТАСС, 18 мая. Бывший нападающий английских футбольных клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» француз Эрик Кантона включен в Зал славы Английской
ТАСС, 18 мая. Бывший нападающий английских футбольных клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» француз Эрик Кантона включен в Зал славы Английской
Также в списки Зала славы был внесен ирландец Рой Кин, который семь раз становился победителем чемпионата Англии в составе «Манчестер Юнайтед».
Кантона провел в АПЛ 143 матча, забив 64 гола. Футболист является четырехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он был признан лучшим футболистом Европы (1996), введен в Зал славы английского футбола (2002) и становился обладателем премии Golden Foot (2012). Также Кантона выступал за французские команды «Осер», «Марсель», «Ним», «Бордо», «Монпелье» и «Мартиг».
Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году. Затем он начал выступать в пляжном футболе. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира (2005).
Ранее в Зал славы АПЛ были включены француз Тьерри Анри и лучший бомбардир в истории лиги англичанин Алан Ширер.