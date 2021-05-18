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17:52 (мск), источник: ТАСС

Эрик Кантона стал членом Зала славы Английской премьер-лиги

ТАСС, 18 мая. Бывший нападающий английских футбольных клубов «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» француз Эрик Кантона включен в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2021

Также в списки Зала славы был внесен ирландец Рой Кин, который семь раз становился победителем чемпионата Англии в составе «Манчестер Юнайтед».

Кантона провел в АПЛ 143 матча, забив 64 гола. Футболист является четырехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Он был признан лучшим футболистом Европы (1996), введен в Зал славы английского футбола (2002) и становился обладателем премии Golden Foot (2012). Также Кантона выступал за французские команды «Осер», «Марсель», «Ним», «Бордо», «Монпелье» и «Мартиг».

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Кантона завершил карьеру футболиста в 1997 году. Затем он начал выступать в пляжном футболе. В составе сборной Франции он становился чемпионом мира (2005).

Ранее в Зал славы АПЛ были включены француз Тьерри Анри и лучший бомбардир в истории лиги англичанин Алан Ширер.

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