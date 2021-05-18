«Кайрат» одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ
Алматинцы провели домашний матч при болельщиках.
Алматинцы провели домашний матч при болельщиках.
«Кайрат» одержал победу над «Актобе» в матче 12-го тура
Встреча прошла в Алматы. Подопечные Алексея Шпилевского впервые в сезоне играли в присутствии болельщиков и выиграли со счетом 4:2.
Дубль в составе действующих чемпионов оформил Артур Шушеначев. Сначала он вывел команду вперед на восьмой минуте, а затем отличился на 36-й.
Гости размочили счет еще до перерыва. На 41-й минуте «сухарь» Стасу Покатилову испортил Дидар Жалмукан.
На 50-й минуте Хосе Канте вернул своей команде преимущество в два мяча. Но уже на 54-й Эрвен Мукам заставил пропустить Покатилова.
В итоге окончательный счет установил Небойша Косович на 86-й минуте.
Отметим, что до этой встречи «Кайрат» не мог выиграть на протяжение трех матчей.
Набрав три очка, «Кайрат», тем не менее, остался на четвертом месте в турнирной таблице, так как ранее победу одержал «Акжайык», закрепившийся на третьей строчке.
Сегодня свой матч в рамках 12-го тура также проведет «Астана», которая идет на первом месте. Она играет с «Кайсаром» на выезде.