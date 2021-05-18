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18:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ

Алматинцы провели домашний матч при болельщиках.

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«Кайрат» одержал победу над «Актобе» в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы. Подопечные Алексея Шпилевского впервые в сезоне играли в присутствии болельщиков и выиграли со счетом 4:2.

Дубль в составе действующих чемпионов оформил Артур Шушеначев. Сначала он вывел команду вперед на восьмой минуте, а затем отличился на 36-й.

Команда
Кайрат

Гости размочили счет еще до перерыва. На 41-й минуте «сухарь» Стасу Покатилову испортил Дидар Жалмукан.

На 50-й минуте Хосе Канте вернул своей команде преимущество в два мяча. Но уже на 54-й Эрвен Мукам заставил пропустить Покатилова.

В итоге окончательный счет установил Небойша Косович на 86-й минуте.

Отметим, что до этой встречи «Кайрат» не мог выиграть на протяжение трех матчей.

Набрав три очка, «Кайрат», тем не менее, остался на четвертом месте в турнирной таблице, так как ранее победу одержал «Акжайык», закрепившийся на третьей строчке.

Сегодня свой матч в рамках 12-го тура также проведет «Астана», которая идет на первом месте. Она играет с «Кайсаром» на выезде.

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