«Кайрат» одержал победу после неудачной серии, но остался на четвертом месте КПЛ

«Кайрат» одержал победу над «Актобе» в матче 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы. Подопечные Алексея Шпилевского впервые в сезоне играли в присутствии болельщиков и выиграли со счетом 4:2.

Дубль в составе действующих чемпионов оформил Артур Шушеначев. Сначала он вывел команду вперед на восьмой минуте, а затем отличился на 36-й.

Команда Кайрат

Гости размочили счет еще до перерыва. На 41-й минуте «сухарь» Стасу Покатилову испортил Дидар Жалмукан.

На 50-й минуте Хосе Канте вернул своей команде преимущество в два мяча. Но уже на 54-й Эрвен Мукам заставил пропустить Покатилова.

В итоге окончательный счет установил Небойша Косович на 86-й минуте.

Отметим, что до этой встречи «Кайрат» не мог выиграть на протяжение трех матчей.

Набрав три очка, «Кайрат», тем не менее, остался на четвертом месте в турнирной таблице, так как ранее победу одержал «Акжайык», закрепившийся на третьей строчке.