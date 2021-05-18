Пять голов и дубль Томасова: «Астана» разгромила «Кайсар» и упрочила лидерство в КПЛ
Победная серия столичного клуба составляет девять матчей.
Победная серия столичного клуба составляет девять матчей.
«Астана» одержала победу над «Кайсаром» в матче 12-го тура
Встреча прошла в Кызылорде и завершилась победой столичного клуба со счетом 5:2.
Первым на 31-й минуте отличился хорватский полузащитник Марин Томасов. Увеличил отрыв гостей на 37-й минуте защитник сборной Армении Вараздат Ароян.
Россиянин Егор Потапов сократил отставание «Кайсара» в концовке первого тайма.
Но в добавленное время гол в раздевалку хозяевам забил Макс Эбонг.
Едва же команды вернулись на поле после перерыва, счет до разгромного довел Роман Муртазаев. А на 61-й Томасов оформил дубль, точно пробив пенальти.
На последних минутах право на 11-метровый уже заработали футболисты «Кайсара». Вышедший на замену черногорец Стефан Денкович распечатал ворота Дмитрия Непогодова, установив окончательный счет.
«Астана» продлила победную серию, которая теперь составляет девять матчей. Набрав 32 очка, столичный клуб на десять баллов оторвался от идущего вторым «Тобола», но костанайский клуб матч 12-го тура проведет завтра, 19 мая. На третьем месте располагается одержавший победу.
«Акжайык» (21 очко), на четвертом «Кайрат» (20), прервавший неудачную серию.